¥á¥ê¥¯¥ì¥Ã¥È¡¢26Ç¯ÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥²¥¹¥È¤Ëµ¢¤ê¤Î²ñ¡¢¤ß¤æ¤ÊÅù5ÁÈ
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÈ¯¤Î4¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦¥á¥ê¥¯¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÞÂçÅÔ»ÔÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãÌ´¸ÞÌë¡¢Àã¤Î¤Û¤È¤ê¡ä¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
2·î14Æü¡Ê¿å½Ë¡ËÅìµþ¡¦Âå´±»³UNIT¸ø±é¤Ë¤Ïµ¢¤ê¤Î²ñ¡¢2·î15Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦Op¡Çs¸ø±é¤Ë¤Ï¤ß¤æ¤Ê¡¢2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦ell FITS ALL¸ø±é¤Ë¤ÏPOP ART TOWN¡¢3·î1Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦LIVE SQUARE 2nd LINE¸ø±é¤Ë¤Ï¥ì¥È¥í¥Þ¥¤¥¬¡¼¥ë¡ª¡ª¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µËÌ³¤Æ»¡¦cube garden¸ø±é¤Ë¤ÏFirst Love is Never Returned¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
2025Ç¯5·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë»¥ËÚ¥ï¥ó¥Þ¥ó¡Êcube garden¡Ë¡¢8·î¤Ë½é¤ÎÅìµþ¥ï¥ó¥Þ¥ó¡ÊSpotify O-WEST¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡ãJOIN ALIVE 2025¡ä¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡¢¡ã¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹ 2025¡ä É÷¿À¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð±é¤Ê¤Éº£Ç¯¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ê¥¯¥ì¥Ã¥È¡£¤½¤ó¤Ê2025Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯¤ÎÈà¤é¤Ï¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ËÄ©¤à¡£
¥Ä¥¢¡¼¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¢£Vo,G ¤Á¤Ú
Ì´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤ÇÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¥Ð¥ó¥É¡¢»ä¤ÎÆü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ËÂ¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿²»³Ú¡¢Âç³Ø¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÎÀ¼¡Ä
ÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¶¦¤ËÁ´¹ñ¸ÞÅÔ»Ô¤ò²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
TikTok¤ò»Ï¤á¤¿º¢¡¢Á´¹ñ¤Î³§¤¬¤¤¤Ä¤«¥é¥¤¥Ö¤·¤ËÍè¤Æ¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡ÖËÌ³¤Æ»¤«¤é¤¸¤ã³§¤Ë¤¤¤Ä²ñ¤¤¤Ë¤¤¤±¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»äÃ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¡£
¤É¤¦¤«º£¤Î»äÃ£¤Î²»¤òÍá¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£G ¥ì¥Ë¥¢
²ÆÌÜÞûÀÐ¡ÖÌ´½½Ìë¡×¤Ë³Ý¤±¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¸Þ¥ö½ê¤ò²ó¤ëÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê5Æü´Ö¤òÅß¤Ë½à¤¨¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¿ø¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬·É°¦¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö½ª¤ï¤é¤Ê¤¤Ì´¤Ð¤«¤ê¸«Â³¤±¤Æ¹Ô¤³¤¦¡×¤Èµ§¤ê¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿²»¤È¸÷¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¤òÀ§ÈóÍá¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ba ÅÍµ±
¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤Îº¢¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤Î°¦ÃÎ¤äÊ¡²¬¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¹ç¤¤¤Ï½¼Ê¬¤Ç¤¹¡£
¥á¥ê¥¯¥ì¥Ã¥È¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤ÈÇ®¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ÎÎ¹¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
°ì½ï¤Ë¡¢º£¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤òºî¤ê¤Ë¤¤¤³¤¦¡£
¢£¡ã¥á¥ê¥¯¥ì¥Ã¥ÈÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼2026¡ØÌ´¸ÞÌë¡¢Àã¤Î¤Û¤È¤ê¡Ù¡ä
2026Ç¯2·î11Æü(¿å½Ë) Åìµþ¡¦Âå´±»³UNIT
½Ð±é¥²¥¹¥È¡§µ¢¤ê¤Î²ñ
2026Ç¯2·î15Æü(Æü) Ê¡²¬¡¦Op¡Çs
½Ð±é¥²¥¹¥È¡§¤ß¤æ¤Ê
2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ) °¦ÃÎ¡¦ell.FITS ALL
½Ð±é¥²¥¹¥È¡§POP ART TOWN
2026Ç¯3·î1Æü(Æü) Âçºå¡¦LIVE SQUARE 2nd LINE
½Ð±é¥²¥¹¥È¡§¥ì¥È¥í¥Þ¥¤¥¬¡¼¥ë¡ª¡ª
2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ) ËÌ³¤Æ»¡¦cube garden
½Ð±é¥²¥¹¥È¡§First Love is Never Returned
Ticket¡§
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡3,800±ß(ÀÇ¹þ)
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:00
°ìÈÌÈ¯Çä¡§2025/9/20(ÅÚ) 10:00 ¡Á 2026/2/1(Æü) 22:00
¢§¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://melikret.lnk.to/tour2026
¢£16th¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Öµ¶Êª¡×
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://melikret.lnk.to/Imitation
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥á¥ê¥¯¥ì¥Ã¥È ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¥á¥ê¥¯¥ì¥Ã¥È ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¥á¥ê¥¯¥ì¥Ã¥È ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¥á¥ê¥¯¥ì¥Ã¥È ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok