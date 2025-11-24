¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡É×¤È¤Ï¡ÖÊÌµï¤·¤Æ8Ç¯È¾¡Ä¤¤¤¤´¶¤¸¡×Æü¾ïÌÀ¤«¤¹¡ÖÆüÍËÆü¤Ë¤À¤±µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ëº§À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤ÏÉã¤Î´«¤á¤Ç»Ð¤È¶¦¤ËÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö³¤¸¶ÀéÎ¤¡¦ËüÎ¤¡×¤òÁÈ¤ß¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡£¡Ö¤¹¤°¤Ë³èÌö¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¹¥¤¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È22ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢°úÂà¡£¤½¤Î¸å1Ç¯¤Ç·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡É×¤Ï¸½ºß¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀ¤³¦Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦°ì¼þ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÉ×¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö50Ç¯¡×¤À¤È¸À¤¤¡Ö·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢·ëº§¤·¤Æ20Ç¯ÌÜ¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤éË°¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡£ÁÆ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£¤¤¤¤¤È¤³¤Ê¤ó¤«Á´Éô¾ÃÌÇ¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤Ç¤â¡¢·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤¤¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡É×¤¬Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£ÊÌµï¤·¤Æ8Ç¯È¾¡£Èà¤ÏÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÆüÍËÆü¤Ë¤À¤±µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤´ÈÓ¡£½µ¤Ë1²ó¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤éºî¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤³¤Îº¢¤Ï³°¿©¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾å¾Â¡£¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¤¦¤É¤óÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¼þ°Ï¤ÏÁ´¤ÆÏ·É×ÉØ¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤Ï¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡É×¤È¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤â¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤Þ¤º2¿Í¶¦¿²¤Æ¤Þ¤¹¡¢³«±é¤Þ¤Ç¡×¤È¸À¤¤¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤â¡Ö²ñ¾ì¤ÎÅ·°æ¤ÎÅÅ´ï¡Ê¤Î¿ô¡Ë¤òÆÉ¤à¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¤È¤Ë¤«¤¯É×ÉØ¤Ï¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£´ÓÏ½¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Ï¡£¤â¤¦¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²¿Ê¹¤¤¤Æ¤âÂçÂÎÅú¤¨Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¡×¤ÈÃ¸¡¹¡£»¨ÃÌ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Æ¤â¡Ö¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ìÌ¯¤Ê´ÓÏ½¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£É×ÉØ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤±¤Ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£´Ö¤¬»ý¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡Ö´ñÎï¤À¤Í¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡ÖÅ°»Ò¤µ¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¤éÊÑÂÖ¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤·¤¤¡£¤¤ç¤¦´ñÎï¤À¤Í¡×¤È¤¹¤°¤µ¤ÞÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ëº§¤·¤Æ»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢»Ò¶¡¤ÎÊý¤Ë¤Ð¤Ã¤«¤ê½÷¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤Ã¤ÆÄâ¼ç¤¬¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤¿¤·¤¢¤ó¤¿»º¤ó¤À³Ð¤¨¤Ê¤¤¤ï¡ª¤È»×¤¦¤ó¤ä¤±¤ì¤É¤â¡¢¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡É¡È¤Ï¡¼¤¤¡ª¡É¸À¤¦¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡È¤ªÉã¤µ¤ó¡É¤Æ¤³¤Ã¤Á¤â¸À¤¦¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦ÃË¤È½÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¡¢²ÈÂ²¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¿·º§Î¹¹Ô¤Î»þ¤Î¤¢¤ì¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤ÎÉ×¤Ï¸µ´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾å¾Â¿¿Ê¿»á¡£
