ÅÄÃæÎ§»Ò¡¢ÉðÅÄÅ´Ìð¤È¤Î¡Ø101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡ÙºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÎ§»Ò¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÉðÅÄÅ´Ìð¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉðÅÄÅ´Ìð¤äÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤È¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡ÅÄÃæ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1991Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¸½ºßÀ½ºîÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù»£±Æ¸½¾ì¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ø101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤Ç·°Ìò¤ÎÀõÌî²¹»Ò¤È¶¦¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Â³ÊÔ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÃ£ÏºÌò¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¤È¡¢·°¤ÎËå¡¦Àé·Ã¤ò±é¤¸¤ëÅÄÃæ¤È¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÂÀÍÛÌò¤ÎÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤Î·àÃæ¼Ì¿¿¤«¤é½ãÊ¿Ìò¡¦¹¾¸ýÍÎ²ð¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÅÄÃæ¤Ï¡Ö34Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢Ìð¿áÀé·ÃÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡¡Ä¹¤¯¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤ó¤À¤È¡¢¶Ã¤¤È´¶¼Õ¤È¡¢Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»£±ÆÃæ¤Ë¤Ï¡¢101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¸÷Ìî´ÆÆÄ¤¬´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÉðÅÄÅ´Ìð¤µ¤ó¤È¤¤¤ä¡¼²û¤«¤·¤¤¤Í¡¼¤È34Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë3¿Í¤ÇµÇ°»£±Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀÄ½Õ»þÂå¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡ª¡ª²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÅÄÃæÎ§»Ò¡Ê¤¿¤Ê¤« ¤ê¤Ä¤³¡Ë
1971Ç¯7·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£12ºÐ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÅ¾¿È¤·¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«²Î¼ê¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£1991Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎËåÌò¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÅÄÃæÎ§»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ri2kotanaka¡Ë
