ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¡¢Éâµ¤¤Ï¡Ö¤â¤¦¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¡¥Î¥Ö¤Ï¶Ã¤¡õÂ¨Ë½Ïª¡ÖÂçÇîÂÇÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡×¡¡Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¥´¤ÎºÊ¤ÏÇ¦¼Ô¤ÎËöêã
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù#338¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÊ¤¬Ç¦¼Ô¤ÎËöêã¤À¤Ã¤¿Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥´
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¥³¥ó¥×¥é»þÂå¤Ë¶±¤¨¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÏÀ¤´Ö¤«¤é¡È¸À¤ï¤ì¤ë¡É¤«¡¢¡È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¡É¤«¡×¤òÆ¤ÏÀ¤¹¤ë´ë²è¡Ö¡Ø¤³¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¡©¡ÙÆ¤ÏÀ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£¿Ê¹ÔÌò¤òÂç¸ç¤¬Ì³¤á¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦²¬ÌîÍÛ°ì¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î»³Åº´²¡¢Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¤Î·Ý¿Í4ÁÈ¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£¥Î¥Ö¤È¸µSKE48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Á´ó¤Ã¤¿¡Ö¢þ¢þ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÆ¤ÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¥´¤Ï¡Ö¡È±ü¤µ¤ó¤¬Ç¦¼Ô¤ÎËöêã¡É¤Ã¤ÆÏÃ¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¡©¡×¤È¡¢ºÊ¤«¤é·ëº§Á°Æü¤Ë¡Ö¼Â¤Ï»äÇ¦¼Ô¤ÎËöêã¤Ê¤Î¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ò¥¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÇ¦¼Ô¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Í»¦¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¿Í»¦¤·¤ÎÃ¶Æá¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÅÇÏª¡£¡ÖÎ¥º§¤â¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥´¤Ë¡¢¥Î¥Ö¤È¾¾°æ°Ê³°¤Î·Ý¿ÍÁ´°÷¤¬¡Ö¸À¤ï¤ì¤ë¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¡Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡Ë¡×¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç²¬Ìî¤â¡Ö½é¤á¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Î²È·Ï¤Ï¡Ä¡×¤È¼«¿È¤ÎÁÄÀè¤ò¹ðÇò¡£¥³¥ó¥×¥é»þÂå¤Ë¶±¤¨¤Æº£¤Þ¤Ç¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²¬Ìî¤Î°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤Ë¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¡ÈÇßÂôÉÙÈþÃË¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¡Ö¡ØÇßÂôÉÙÈþÃË¤µ¤ó¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤«¡¢¡ØÇßÂôÉÙÈþÃË¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¹¤Ê¡Ù¤È¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÎã¤¨¤È¤·¤ÆÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄóµ¯¡£¡Ö¤É¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¡ÊÀ¤´Ö¤«¤é¡ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ø¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¥¤¥¸¤ë¤Ê¡Ù¤È¤«¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´í×ü¤·¤¿¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ë¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÈ½Äê¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¥Î¥Ö¤¬¡ÖÉâµ¤¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ë¡ØÇßÂôÉÙÈþÃË¤«¡ª¡Ù¤È¤«¡¢¸å¡¹¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦ÇßÂô¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¸¤Êý¤¹¤ë¿Í¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÎ¤Ç¸À¤¦¡Ø¾¡¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤Î¼ã¤¤»Ò¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿Âç¸ç¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¡Ê¼¡¤Ï¡ËÂç¸ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¸ç¤Ï¤·¤ì¤Ã¤È¡Ö¤â¤¦¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¤ÈÊÖÅú¡£Âç¸ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë·Ý¿Í°ìÆ±¤¬¡Ö¤¨¡Ä¡©¡×¤È¸Ç¤Þ¤ëÃæ¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÂçÇîÂÇÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡×¤ÈÊò¤ì¤ë¡£¡Öº£Æü¤â¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ø´Ú¹ñÎÁÍý¤¬ÈþÌ£¤¤¸Ä¼¼Ãµ¤·¤È¤±¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Î¥Ö¤ÏË½Ïª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»³Åº¤Ï¡Ö¥Ï¥²¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¥·¥¬¥·¥é¤ÎÏÆÅÄ¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ï¥²¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤í¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢¡ØÇöÌÓ¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤â¤¦Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤ë¡£1¿Í¤À¤±¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤¿¥Î¥Ö¤Ï¡Ö²¶¤â¥Ï¥²¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¿ÆÉã¤â¥Ï¥²¤À¤Ã¤¿¤·¡¢·»µ®¤â¥Ï¥²¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ï¥²¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¼¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¤½¤³¤ÇÂç¸ç¤¬¡Ö¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤ÎÊÔ½¸¾å¼ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤¦¤Æ¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÁ´ÉôÂç¸ç¤Ë¸À¤ï¤µ¤ì¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£¥¤¥ó¥«¥àÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Âç¸ç¤«¤é²¶¤Ë¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤¹¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë°ú¤¤¤Æ¤ë»þ¤¢¤ë¡×¤È¡¢¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤Ç¤Î¥Î¥Ö¤Î¡È¥Ï¥²È¯¸À¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¡È¸¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦²¬Ìî¤ÎÀäÌ¯¤ÊÇº¤ß¤ä¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¼ÕºáÆ°²è¤ò½Ð¤¹»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¤Î¼ºÂÖ¤Ê¤É¡¢¾Ð¤¤¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¬Æ±µï¤¹¤ëÇº¤Þ¤·¤¤ÏÃÂê¤¬Ï¢È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÊ¤¬Ç¦¼Ô¤ÎËöêã¤À¤Ã¤¿Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥´
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¥³¥ó¥×¥é»þÂå¤Ë¶±¤¨¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÏÀ¤´Ö¤«¤é¡È¸À¤ï¤ì¤ë¡É¤«¡¢¡È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¡É¤«¡×¤òÆ¤ÏÀ¤¹¤ë´ë²è¡Ö¡Ø¤³¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¡©¡ÙÆ¤ÏÀ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£¿Ê¹ÔÌò¤òÂç¸ç¤¬Ì³¤á¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦²¬ÌîÍÛ°ì¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î»³Åº´²¡¢Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¤Î·Ý¿Í4ÁÈ¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£¥Î¥Ö¤È¸µSKE48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Á´ó¤Ã¤¿¡Ö¢þ¢þ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÆ¤ÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¡ÈÇßÂôÉÙÈþÃË¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¡Ö¡ØÇßÂôÉÙÈþÃË¤µ¤ó¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤«¡¢¡ØÇßÂôÉÙÈþÃË¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¹¤Ê¡Ù¤È¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÎã¤¨¤È¤·¤ÆÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄóµ¯¡£¡Ö¤É¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¡ÊÀ¤´Ö¤«¤é¡ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ø¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¥¤¥¸¤ë¤Ê¡Ù¤È¤«¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´í×ü¤·¤¿¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ë¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÈ½Äê¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¥Î¥Ö¤¬¡ÖÉâµ¤¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ë¡ØÇßÂôÉÙÈþÃË¤«¡ª¡Ù¤È¤«¡¢¸å¡¹¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦ÇßÂô¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¸¤Êý¤¹¤ë¿Í¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÎ¤Ç¸À¤¦¡Ø¾¡¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤Î¼ã¤¤»Ò¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿Âç¸ç¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¡Ê¼¡¤Ï¡ËÂç¸ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¸ç¤Ï¤·¤ì¤Ã¤È¡Ö¤â¤¦¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¤ÈÊÖÅú¡£Âç¸ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë·Ý¿Í°ìÆ±¤¬¡Ö¤¨¡Ä¡©¡×¤È¸Ç¤Þ¤ëÃæ¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÂçÇîÂÇÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡×¤ÈÊò¤ì¤ë¡£¡Öº£Æü¤â¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ø´Ú¹ñÎÁÍý¤¬ÈþÌ£¤¤¸Ä¼¼Ãµ¤·¤È¤±¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Î¥Ö¤ÏË½Ïª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»³Åº¤Ï¡Ö¥Ï¥²¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¥·¥¬¥·¥é¤ÎÏÆÅÄ¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ï¥²¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤í¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢¡ØÇöÌÓ¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤â¤¦Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤ë¡£1¿Í¤À¤±¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤¿¥Î¥Ö¤Ï¡Ö²¶¤â¥Ï¥²¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¿ÆÉã¤â¥Ï¥²¤À¤Ã¤¿¤·¡¢·»µ®¤â¥Ï¥²¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ï¥²¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¼¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¤½¤³¤ÇÂç¸ç¤¬¡Ö¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤ÎÊÔ½¸¾å¼ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤¦¤Æ¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÁ´ÉôÂç¸ç¤Ë¸À¤ï¤µ¤ì¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£¥¤¥ó¥«¥àÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Âç¸ç¤«¤é²¶¤Ë¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤¹¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë°ú¤¤¤Æ¤ë»þ¤¢¤ë¡×¤È¡¢¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤Ç¤Î¥Î¥Ö¤Î¡È¥Ï¥²È¯¸À¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¡È¸¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦²¬Ìî¤ÎÀäÌ¯¤ÊÇº¤ß¤ä¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¼ÕºáÆ°²è¤ò½Ð¤¹»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¤Î¼ºÂÖ¤Ê¤É¡¢¾Ð¤¤¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¬Æ±µï¤¹¤ëÇº¤Þ¤·¤¤ÏÃÂê¤¬Ï¢È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£