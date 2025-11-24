¡ÚËÌÌîÆüÆà»Ò¡ÛÇµÌÚºä46¡¦µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤ÎÂ´¥³¥ó»²ÀïÍ½Äê¤ò»×¤ï¤ºà¥Ý¥í¥êá¡Ö¤¢¡¢¤Þ¤À¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈëÌ©¤Ë¡×¡¡2026Ç¯¡Ø¸áÇ¯¡Ù¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÏÇÏ¤È¶¦±é¡ª
¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÌîÆüÆà»Ò¤µ¤ó¤¬24Æü¡¢2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚËÌÌîÆüÆà»Ò¡ÛÇµÌÚºä46¡¦µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤ÎÂ´¥³¥ó»²ÀïÍ½Äê¤ò»×¤ï¤ºà¥Ý¥í¥êá¡Ö¤¢¡¢¤Þ¤À¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈëÌ©¤Ë¡×¡¡2026Ç¯¡Ø¸áÇ¯¡Ù¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÏÇÏ¤È¶¦±é¡ª
¶¥ÇÏ¹¥¤¤ÎËÌÌî¤µ¤ó¤Ï¡ÈÍèÇ¯¤Ï¡¢¤¦¤ÞÇ¯¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡Ö¤ªÇÏ¤µ¤ó¤È»£¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âè°ì¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡£É½»æ¤Ï¡¢¤ªÇÏ¤µ¤ó¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÁª¤ó¤À¡É¤È¡¢ÇÏ¤Ë´é¤ò¥Ô¥Ã¥¿¥ê´ó¤»¤Æ¡¢½À¤é¤«¤¯Èù¾Ð¤àËÌÌî¤µ¤ó¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÉ½»æ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿ÇÏ¤Ï¡¢Ì±²È¤Ç»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Þ¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¡Ù¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡È¥Þ¥ê¥¢¤Î²È¤«¤é»£±Æ¾ì½ê¤Þ¤Ç¡¢30Ê¬¤¯¤é¤¤¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥¢¤ÎÁà½Ä¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£ÁðÌÚ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿©¤Ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤¹¤¤¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µö¤·¤Á¤ã¤¦¤È¡ÊÁðÌÚ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¡Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¥Þ¥ê¥¢¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¡£9·î¤ÎÈ¾¤Ð¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¯¤Æ¥Ò¡¼¥Ò¡¼¸À¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢¥Þ¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÃ¯¤«¤ËÅÏ¤¹Í½Äê¤Ï¤¢¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Èº£½µ¡¢¡ÊÇµÌÚºä46¡Ëµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ï¹Ô¤¯Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç...¡É¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡È¤¢¡¢¤Þ¤À¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈëÌ©¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤Í¡É¤È¡¢Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È»²ÀïÍ½Äê¤ò»×¤ï¤º¥Ý¥í¥ê¡£¡È²Æ¤Ë¤â²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï»þ¡¹²ñ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡ÈÂç¹¥¤¤Ê¶¥ÇÏ¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Æ´Ý3Ç¯¡£¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ»Ì©¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡É¤È¤·¡¢¡ÈÍèÇ¯¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¡Ö¤¦¤ÞÇ¯¡×¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶¥ÁöÇÏ¤È¶¦¤ËÌ¿¤òÇ³¤ä¤·¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É¤È¿´Äì¡¢¶¥ÇÏ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û