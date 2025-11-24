¡ÖÁÐÊý¾ù¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤¤¡×ÆüÃæÂÐÎ© Ä¹´ü²½¤Î¸«Êý¶¯¤Þ¤ë¡¡G20¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤Î¡È³°¸ò¥¹¥¿¥¤¥ë¡É·òºß¤â¡Ä Ãæ¹ñ¡¦Íû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ê¤·
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«¤«¤ì¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â»ÔÁíÍý¡£À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÎÂÐÎ©¤ÏÄ¹´ü²½¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¡£20¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤Î¼óÇ¾¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤ÎÂåÉ½¤È¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤ä¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¹â»ÔÁíÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÇÅÀ¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È¤Ï¡£
¹â»ÔÁíÍý
¡ÖÃæ¹ñ¤È¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÄ´À°¤Ï¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÎG20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤ÏÍû¶¯¼óÁê¤È²ñÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ëºÝ¤Ë¤Ï¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤·¡¢°ì½Ö¡¢2¿Í¤Î»ëÀþ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°§»¢¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý
¡ÖÆüÃæ´Ö¤Ë·ü°Æ¤È²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤é¤ò¸º¤é¤·¡¢Íý²ò¤È¶¨ÎÏ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæ¹ñ¤È¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÂÐÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Èâ¤òÊÄ¤¶¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤¦¶¯Ä´¤·¤¿¹â»ÔÁíÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ËÃæ¹ñÂ¦¤ÏÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸²þÁ±¤Î»å¸ý¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
À¯¸¢´´Éô
¡Ö¡Ê¹â»ÔÁíÍý¤ÈÃæ¹ñÂ¦¡ËÁÐÊý¡¢¾ù¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡£»þ´Ö·Ð²á¤ÎÃæ¤Ç¼ý¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢¶á¤¯ÆüËÜ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÆüÃæ´Ú¥µ¥ß¥Ã¥È¤â¡¢Ä´À°¤¬¿Ê¤Þ¤º³«ºÅ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ìë¡¢µ¢¹ñ¤¹¤ë¹â»ÔÁíÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÌÌ¤ÏÆüÃæ¤Î·ü°Æ¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤¹¾õ¶·¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
