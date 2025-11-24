¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¿¹¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë5¿Í²ÈÂ²¡¢»Ò¤É¤â¡ÖÊÝ¸î¡×¤ÇºÛÈ½½ê¤¬²ðÆþ¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢
¡ÊCNN¡Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÃæÉô¤Î¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¿¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢5¿Í²ÈÂ²¤¬Á÷ÅÅÌÖ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤¬²ðÆþ¤·¡¢¤½¤ÎÊë¤é¤·¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¿¹¤ÇÇÏ¤ä¥í¥Ð¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖËÒ²ÎÅª¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¤³¤Î²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊÝ¸î¤òÌ¿¤¸¡¢¶µ²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ÜÀß¤Ë°Ü¤¹¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£¥¢¥Ö¥ë¥Ã¥Ä¥©½£¤Î¼«Âð¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°ú¤Î¥¤¹¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¡£Êì¿Æ¤ÏÆ±¤¸»ÜÀß¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Î¾¿Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÀÜ¿¨¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²ÈÂ²¤ÎÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¿¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñÆâ¤ÎÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¡¢²ÈÂ²¤òºÆ¤Ó°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¤Ë¤Ï²¿Ëü¿Í¤â¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
Î¾¿Æ¤Ï¡¢±Ñ¹ñ½Ð¿È¤Î¸µ¥×¥íÎÁÍý¿Í¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥È¥ì¥Ð¥ê¥ª¥ó¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤È¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ç¸µ¾èÇÏ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¡£ºÛÈ½½ê¤¬½Ð¤·¤¿Ì¿Îá½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬8ºÐ¤È6ºÐ¤ÎÁÐ»Ò¤Î¿Æ¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¿Îá½ñ¤Ï¡Ö·úÊª¤¬µï½»²ÄÇ½¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Ï½»ÂðÆñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥È¥ì¥Ð¥ê¥ª¥ó°ì²È¤Ï¼Ò²ñ¤È¤Î¸òÎ®¤¬¤Ê¤¯¡¢Äê¼ýÆþ¤â¤Ê¤¯¡¢²È¤Ë¤Ï¥È¥¤¥ìÀßÈ÷¤¬¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò´Õ¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¿È¤Î´°Á´À¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¢Íø¤Î¿¼¹ï¤«¤ÄÍ³²¤Ê¿¯³²¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤ò¿Æ¸¢¤«¤é½ü³°¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÈÂ²¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢°ì²È¤ÏÃÈË¼¤ËÃÈÏ§¤ò»È¤¤¡¢¾ÈÌÀ¤ä½¼ÅÅ¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Îº®Æþ¤òÈò¤±¡¢ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¿åÆ»¤òÇÑ»ß¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÉßÃÏÆâ¤Î°æ¸Í¤Î¿å¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²°Æâ¥È¥¤¥ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢²°³°¤Î¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¥È¥¤¥ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¿¹¤ÇºÎ¤Ã¤¿¥¥Î¥³¤ò¿©¤Ù¤Æ²ÈÂ²Á´°÷¤¬ÃæÆÇ¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¼Ò²ñÊ¡»ãÅö¶É¤ä·Ù»¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ËÄê´üÅª¤Ê°åÎÅ¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ä³Ø¹»¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Î´«¹ð¤Ë½¾¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬¹µÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤µ¤ó¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ä¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Î»ö¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏÆ°Êª¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤¬¿ôÂ¿¤¯·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãÅö¶É¤ÎÄ´ºº³«»Ï¸å¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀ¸³è¤òÁõ¤¦¤¿¤á¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤È¥µ¥ë¥Ó¡¼¥ËÉû¼óÁê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢º£²ó¤Î·èÄê¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥í¡¼¥Ë»á¤Ï»Ò¤É¤â¤ò°ú¤Î¥¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡ÖÍ«Î¸¤¹¤Ù¤»öÂÖ¡×¤À¤È¤·¡¢¥Î¥ë¥Ç¥£¥ªË¡Áê¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¥á¥í¡¼¥Ë»á¤ÎÊóÆ»´±¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ÈÂ²¤Ï21Ç¯¤Ë²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£Åö»þ¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤µ¤ó¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö±Ê±ó¤ÎÍýÁÛ¤Î²È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¶áÎÙ¤Î¥Ñ¥ë¥â¥ê»Ô¤Î¥Þ¥·¥å¥Ã¥ê»ÔÄ¹¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°ú¤Î¥¤·¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö»ä¼«¿È¤âÉã¿Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¼¤¯¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬¿åÆ»¤ÎºÆÀßÃÖ¤ä¡¢³Ø¹»¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î³Ø½¬¾õ¶·¤òËè½µ³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É°ìÄê¤Î¾ò·ï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¾õ¶·¤Ï²þÁ±¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£