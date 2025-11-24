¡ÚDeNA¡Û¼ÆÅÄÎµÂó¡¡¡ÖÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤¿¤¤¡×¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡¡700Ëü¸º¤Ç·ÀÌó¹¹²þ
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Î¼ÆÅÄÎµÂóÁª¼ê¤¬24Æü¡¢700Ëü¥À¥¦¥ó¤Î¿äÄêÇ¯Êð4000Ëü±ß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÆÅÄÁª¼ê¤Ïº£µ¨ÂåÁö¤ä¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ê¤É¤Ç70»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Èº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¾¡¤ÁÉé¤±¤ÎÇÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿º£µ¨¤Ë¡¢¡Ö¶ì¤·¤¤¤È¤¤Ë¤É¤ì¤À¤±¾¡¤Æ¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ¸å¤ËÍ¥¾¡¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²¿Ç¯¤âÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤½¤³¤Î¼å¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï¶ì¤·¤¤¤È¤¤³¤½¾¡¤Á¤ò½¦¤¨¤ë¡¢¾¡¤Á¤¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤Ø»×¤¤¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁêÀî´ÆÆÄ¤òÆüËÜ°ì¤Î´ÆÆÄ¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÍèµ¨¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£