¡¡²£ÉÍ£Æ£Í¤Ï£²£´Æü¡¢£Ê£ÒºùÌÚÄ®±Ø±ØÁ°¹­¾ì¡ÊÀ¾¸ý¡Ë¤Ç¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Î£ÃÂçºåÀï¡Ê£³£°Æü¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¸þ¤±¤¿¹ðÃÎ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌÜ»Ø¤»Íè¾ì¼Ô£µËü¿Í¡¡¡ô£Á£Ì£Ì£Æ£Ï£Ò£Ô£Ò£É£Ã£Ï£Ì£Ï£Ò£Å¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤é»î¹ç¹ðÃÎ¥Á¥é¥·¤ÎÇÛÉÛ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¥Þ¡¼¥á¥¤¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡É¤È¤·¤ÆÂçÅç½¨É×´ÆÆÄ¡¢µÜ»ÔÎ¼¤â»²²Ã¡££³Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤­¸ò¤¦ºùÌÚÄ®¤Ç¡¢¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Î´ÑÀï¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£

¡¡ÅöÆü¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤ÎÀîºêÀï¤Î£´Ëü£±£²£²£±¿Í¤òÂç¤­¤¯¾å²ó¤ë¡¢£´Ëü£·£°£°£°¿Í¤¬´û¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£µËü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ì¤Ð¡¢£²£´Ç¯£µ·î¤Î£Á£Ã£Ì·è¾¡Âè£±Àï¡¦¥¢¥ë¥¢¥¤¥óÀï¤Î£µËü£³£·£°£´¿Í°ÊÍè¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿£±£¹Ç¯¤ÎºÇ½ªÀï¡¦£Æ£ÃÅìµþÀï¤Çµ­Ï¿¤·¤¿£Ê¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿µ­Ï¿¤Î£¶Ëü£³£¸£µ£´¿Í°ÊÍè¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤È¤Ê¤ë¡£