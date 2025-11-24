¸µÇµÌÚºä46ËÌÌîÆüÆà»Ò¡¢¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹¡ªÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤Ï¡Ö¶¥ÁöÇÏ¤È¤È¤â¤ËÌ¿¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¡×
¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎËÌÌîÆüÆà»Ò¡Ê29¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¡ÖËÌÌîÆüÆà»Ò¡¡2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
È¯Çä¤ò¼õ¤±¤Æ¡Öº£Ç¯¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÈ¯Çä¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËèÇ¯¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡£¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Î1Ç¯¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤Ï¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¡£Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¶¥ÇÏµ»ö¡Ö¤¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎG1¿ä¤·¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¸áÇ¯¤Ç¤¹¤·¡¢µîÇ¯¤«¤é¶¥ÇÏ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ªÇÏ¤µ¤ó¤È»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤Ç¡¢É½»æ¤Ï¡Ö¤ªÇÏ¤µ¤ó¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï1·î¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÀµÌçÁ°¤Ç¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡Ö2¡¢3½µ´Ö¤Ë1²ó¤ÏÉ¬¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£º£Ç¯°ìÈÖ¹Ô¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç»£¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
»£±Æ¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿ÇÏ¤Ï¡ÖÅìµþ¤Î½»Âð³¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢Ì±²È¤ËÇÏ¾®²°¤¬ÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Î¤ªÇÏ¤µ¤ó¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀîÅÏ¤ê¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£Ì±²È¤Ç»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ»Ï©¤âÉáÄÌ¤ËÅÏ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
»£±ÆÃÏ¤Þ¤Ç¤Ï30Ê¬¤Û¤É¾èÇÏ¤ò¤·¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»ä¤¬Áà½Ä¤·¤Ê¤¤¤ÈÂçÊÑ¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï²ñ¸«¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ªÅÏ¤·²ñ¤â¹µ¤¨¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È¡£ÃÑ¤¸¤é¤¤¤Ê¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼«Ëý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
26Æü¡¢27Æü¤ËÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦ÇµÌÚºä46µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ê24¡Ë¤È¤Ï»þ¡¹²ñ¤¦¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤ä¡Êºå¸ý¡Ë¼îÈþ¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸ò´¹²ñ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÊº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¤È¤¤¤¦60Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤Ç¯¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¥ÁöÇÏ¤È¤È¤â¤ËÌ¿¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¶¥ÇÏ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ÍÇÏ¤ÎÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÄ©¤à³Ð¸ç¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÇÐÍ¥¶È¤Ç¤â¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÊÇµÌÚºä46¤ò¡ËÂ´¶È¤·¤Æ´Ý3Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÇµÌÚºä46¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â´¶È¤·¤¿Î©¾ì¤«¤é¤Ç¤â²¿¤«²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÅÁã¤Ø¤Î¹×¸¥¤â·Ç¤²¤¿¡£