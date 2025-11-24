¡È¿À¤Îº¸¡É·Ñ¾µ¼Ô¡¢ÁýÅÄÎ¦¤¬Éé½ýÈ½Äê¤Ç¾¡Íø¡¡Áê¼ê¤ÏÉÂ±¡Ä¾¹Ô¡ÄÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë10²óÀï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë10²óÀï¤¬24Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢WBAÀ¤³¦Æ±µé4°Ì¤ÎÁýÅÄÎ¦¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬WBCÀ¤³¦Æ±µé15°Ì¤Î¥Û¥»¡¦¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë5²ó1Ê¬27ÉÃ¡¢Éé½ýÈ½Äê¤ÎËö¤Ë2-0¡Ê48-48¡¢49-46¡¢48-47¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï4²óÌÜ¡£À¤³¦Ä©Àï¤Ø¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ë»î¹ç¤Ë¤·¤¿¤¤°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï28ºÐ¤ÎÁýÅÄ¤¬9¾¡¡Ê8KO¡Ë1ÇÔ¡£22ºÐ¤Î¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¤¬14¾¡¡Ê6KO¡Ë3ÇÔ¡£
¡¡½é²ó¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢ÁýÅÄ¤ÏÅª³Î¤Ë´éÌÌ¤ò¥Ò¥Ã¥È¡£½øÈ×¤«¤é¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¤Î´é¤Ï½Ð·ì¤ÇÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¡£2²ó¤Ë¤ÏÁýÅÄ¤âº¸ÌÜ¤Î¾å¤ò¥«¥Ã¥È¡£3²ó¤Ë¤ÏÁýÅÄ¤¬±¦¥Ü¥Ç¥£¡¼¤«¤é¤Îº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¤âÏ¢ÂÇ¤Ç±þÀï¤·¤¿¡£5²ó¡¢¶öÁ³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¤¬ºÆ¤ÓÉé½ý¡£¥É¥¯¥¿¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢±¦ÌÜ¾å¤ÎÉé½ý¤ÇÂ³¹ÔÉÔ²Ä¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡5²ó¤Þ¤Ç¤ÎÉé½ýÈ½Äê¤È¤Ê¤ê¡¢ÁýÅÄ¤¬¾¡Íø¡£»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¥×¥í½é¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¸¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ°ì¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥¿¥Õ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥ê¡¼¥Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¡£¤ä¤ê¤Ë¤¯¤µ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁê¼ê¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÀ¤³¦°ìÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Æü¤Î»î¹çÆâÍÆ¤¸¤ãÁ´Á³¥À¥á¡£°ì¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¤ÏÌÜ¤Î¾å4¥»¥ó¥Á¡¢É¡¤Î¾å2¥»¥ó¥Á¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÄ¾¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í10ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ëÁýÅÄ¤Ï6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°Àï¤Ç¾×·â¤Î1²ó87ÉÃKO¾¡Íø¤òÈäÏª¡£º£²Æ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤âÌ³¤á¤¿¡£WBCÀ¤³¦Æ±µé²¦ºÂ¤ò12ÅÙËÉ±Ò¤·¡¢¡Ö¿À¤Îº¸¡×¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤ÄÆ±Ìç¤ÎÀèÇÚ¡¦»³Ãæ¿µ²ð»á¤ÈÆ±¤¸¤¯ÂçÏÂ¿´¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë»Õ»ö¡£¡Ö¿À¤Îº¸¤Î·Ñ¾µ¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶½¹Ô¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏWBCÀ¤³¦Æ±µé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤ÈÆ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬Æ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤òÀï¤¦¡£
