¡ÈÉáÄÌ¤Î¥Ü¥Ö¡É¤ÏÂ´¶È¡ª¡Ú40¡¦50Âå¡Û¥«¥Ã¥È¤Ç¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯♡¡Öµ»¤¢¤ê¥Ü¥Ö¡×
¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤40¡¦50Âå¤ÎÂç¿Í½÷À¤³¤½¡¢¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Öµ»¤¢¤ê¥Ü¥Ö¡×¡£ÉáÄÌ¤Î¥Ü¥Ö¤ËË°¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢¥«¥Ã¥È¤Î¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤¬¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¡£Âç¿Í½÷À¤Ë»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿µ»¤¢¤ê¥Ü¥Ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¼ã¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ê³°¥Ï¥Í¥Ü¥Ö
¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥¦¥ë¥Õ¥Ü¥Ö¡£¶ßÂ¤Î³°¥Ï¥Í¤¬¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@motoshi_wtokyo_wolf¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¼ý¤Þ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¹Í¤¨¤Æ¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿¤Ó¤Æ¤âÊÑ¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄ¹¤¯¥ー¥×¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬²Ú¤ä¤«
¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÓÀè¤ËÆ°¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥ì¥¤¥äー¥Ü¥Ö¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥¿¥ó¥³È±¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@kaihatsu_tomoya¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤µ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÈ±·¿¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÊÑ²½¤Çµ¤Ê¬¤â¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¤¥äー¤¬¤³¤Ê¤ì´¶¤ò¥×¥é¥¹
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@end.kazuma¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥Ü¥Ö¤«¤é¿¤Ð¤·¤Æ¤ëÊý¸þ¤±¥ì¥¤¥äー¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ëµ»¤¢¤ê¥Ü¥Ö¡£¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ±¤ËÆ°¤¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äø¤è¤¯½Å¤µ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤½¤¦¡£
¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤Î¥¦¥§ー¥Ö¥Ü¥Ö
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@nodiss_miuk¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥¦¥§ー¥Ö¥Ü¥Ö¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Á´¿È¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½Å¤¯¸«¤¨¤¬¤Á¤ÊÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¥Ü¥Ö¤â¡¢ÌÀ¤ë¤á¤Î¥«¥éー¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¡£
writer¡§Nakazono Sayuri