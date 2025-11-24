Ž¢²¿¤âÄ°¤³¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ëŽ£ ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼ÖŽ¥Åò¾å¹äµ±Áª¼ê¡Ê32¡ËÀë¸ÀÄÌ¤ê¡ÈÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¥Òー¥íー¤Ë¡É ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ž¥±ßÈ×Åê¤²¤ÇŽ¢¶âŽ£
Âç²ñ10ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¤¤ç¤¦¡¢±ßÈ×Åê¤²·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎÅò¾å¹äµ±Áª¼ê¡Ê32¡Ë¡£
¡ÖÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Î¾¼ª¤¬Ä°¤³¤¨¤Å¤é¤¤Åò¾åÁª¼ê¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÍÑ¤Î´ï¶ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ßÈ×¤òÅê¤²¤ë»þ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡¢´ï¶ñ¤ò³°¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤âÄ°¤³¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÆ°¤¡¢±ßÈ×¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶³Ð¤Ë¤â½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¡ÈÌµ²»¤ÎÀ¤³¦¡É¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ê´ï¶ñ¤ò¡Ë³°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Åò¾åÁª¼ê¤Ï¤³¤È¤·¡¢·ò¾ï¼Ô¤ò´Þ¤á¤Æ¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¹ñÆâ¤ÎÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¶â¥á¥À¥ë¡×·Þ¤¨¤¿ËÜÈÖ
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ÆüËÜ³«ºÅ¤Î¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¶â¥á¥À¥ë¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤Î·è¾¡4ÅêÌÜ¡£58.93¥áー¥È¥ë¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡£Àë¸ÀÄÌ¤ê¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Ø¤Î¼Ò²ñ¤ÎÍý²ò¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¶â¥á¥À¥ë¤¬Ìµ»ö¼è¤ì¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×