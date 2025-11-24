ÄéÀ»Ìé¡ÖÇ»¤¤·Ð¸³¤¬ÀÑ¤á¤¿¡×Éé½ýÈ½Äê¾¡Íø¤ÎÁýÅÄÎ¦¤Ë¸ÀµÚ¡¡¹áÀî¾ÈÇ·¤«¤é2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤â¡Ä¶ì¾Ð¤¤
¡¡¡þ¥Ð¥ó¥¿¥àµé10²óÀï¡¡ÁýÅÄÎ¦(Äë·ý)¡ã10²óÀï¡ä¥Û¥»¡¦¥«¥ë¥Ç¥í¥ó(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê29¡á³Ñ³¤Ï·¡Ë¤¬24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖPRIME VIDEO BOXING 14¡×¡Ê¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Âè2»î¹ç¤ËÉé½ýÈ½Äê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿Á°ÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÇWBA4°Ì¡¢WBO¤ÈIBF6°Ì¡¢WBC9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤ëÁýÅÄÎ¦¡Ê28¡áÄë·ý¡Ë¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÁýÅÄ¤Î¶¯ÂÇ¤¬¤µ¤¯Îö¤·¤¿¡£º¸¥¸¥ã¥Ö¤«¤éÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±¦¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ëÄ¹¿È¤Î¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢º¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò²¿ÅÙ¤â¥Ò¥Ã¥È¡£´éÌÌ¤Ë¤âº¸¤ò¤Ö¤Á¤³¤ß¡¢Áá¤¯¤âÉ¡·ì¤ò½Ð¤µ¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢2²ó¤Ë±¦¤ò¤â¤é¤Ã¤Æº¸ÌÜ¾å¤ò¥«¥Ã¥È¡£3²ó¤Ë¤Ïº¸¤Ç´éÌÌ¤ò¤Ï¤Í¾å¤²¤¿¤¬¡£¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¤âÉ¬»à¤ËÈ¿·â¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤¿¡£5²ó¡¢¶öÁ³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¤¬±¦ÌÜ¾å¤òÉé½ý¡£¥É¥¯¥¿¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢»î¹çÂ³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¡£Éé½ýÈ½Äê¤ÎºÎÅÀ¤Ï48¡½48¡¢49¡½46¡¢48¡½47¤ÇÁýÅÄ¤Î2¡½0¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤ËÂÐÀï¤·¤Æ¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ëÄé¤Ï¡ÖÁýÅÄÁª¼ê¤Îº¸¤Î°ÒÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤Î¤â¤é¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÉáÄÌ¤Ê¤éÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤³¦Àï¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÝ¤ì¤º¡¢ÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ä¤Ä¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤Î5R¤ÇÇ»¤¤·Ð¸³¤¬ÀÑ¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£¸å¤ÎÈà¤¬ÉÝ¤¤¼¡Âè¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦¹áÀî¾ÈÇ·¤«¤é2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Äé¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¾¡¤ÁÆ¨¤²¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£