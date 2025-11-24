GP2Ï¢¾¡¤ÎÀéÍÕ¡¢¾Ð´é¤Îµ¢¹ñ¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¢¸°»³¤ÏÈ¿¾Ê
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÂè6Àï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ÇÕ¤ÇGP2Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½÷»Ò¤ÎÀéÍÕÉ´²»¤ÈÃË»Ò¤Î¸°»³Í¥¿¿¤¬24Æü¡¢³«ºÅÃÏ¤Î¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤«¤éµ¢¹ñ¤·¡¢¾Ð´é¤ÎÀéÍÕ¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤Ë´Ø¤ï¤ëGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê12·î4¡Á6Æü¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ø¡Ö¶ÛÄ¥¤äÉÔ°Â¤âÁ´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤¿¤é¡×¤È´ØÀ¾¶õ¹Á¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¤Ï4¿Í¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¾å°Ì2¿Í¤¬ÂåÉ½Áè¤¤¤ÇÍ¥°Ì¤È¤Ê¤ë¡£¸°»³¤ÏGP2Àï¤È¤â¤Ë¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¡£¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£