¤Ò¤í¤æ¤Ž¢Â¾¿Í¤òÏÀÇË¤¹¤ëÀ¸¤Êý¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤Ž£¡Ä¤¹¤°¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ë¿Í¤Ø¤Î"¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÂÐ½èË¡"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡ØËÍ¤¬Ë»¤·¤¤¸½Âå¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡¡µÙ¤àµ»½Ñ¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Çº¤ß¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·ã¸º¤µ¤»¤ëÈë·í
ÉáÃÊ¤ÎËÍ¤Ïñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÇº¤ß¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤â¾¯¤Ê¤½¤¦¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¡£
¤½¤ÎÈë·í¤Ï¡©¡¡¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢ËÍ¤¬ÂçÄñ¤Î¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄê¤Î¤³¤È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ä¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¼é¤ê¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Î¿Í¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÅÜ¤Ã¤¿¤ê¡¢µã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¯¡¢µÕ¤Ë¶¸´îÍðÉñ¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¤È¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤ÆÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
¾¡¤Ã¤¿¤êÉé¤±¤¿¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¿ÍÀ¸¡½¡½¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÃæ¿È¤ÎÇ»¤¤À¸¤Êý¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¢¤¨¤Æ¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤À¸¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Çº¤ß¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤â·ã¸º¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥é¥¤¥É¤ä¿®Ç°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤
¤¿¤È¤¨¤Ð¤¢¤ë²ñ¼Ò¤ÎÌ¿±¿¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤òÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤Ö¤Á¥¥ì¤ë°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤âËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Î¤³¤È¤òÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ø¡Á¡¢¤½¤¦¤«¡£¤³¤Î¿Í¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È»×¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ê¤éËÍ¤«¤é¤â¤Ã¤È¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¼çÄ¥¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÁÇÄ¾¤Ë³Ø¤Ö¸¬µõ¤µ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ°ìÎ®¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥É¤ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î·Ð±ÄÅ¯³Ø¤³¤½ºÇ¾å¤Ç¤¢¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¡¢¿È¤â¿´¤â·Ú¤¯¤Ê¤ë
¤½¤ì¤ÏÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ç¤âÊªÍß¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤ËÀäÂÐ¹¥¤«¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¼Ö¤òÀäÂÐÇã¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀäÂÐÅª¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ê£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤Î¤Ê¤«¤«¤éÈà½÷¤¬Áª¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬Áª¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë°¤¤¿¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¹ñ¤ÇÊë¤é¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Û¤É¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÀäÂÐÅª¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢Âè»°¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°ìÊýÅª¤Ê²ÁÃÍ´ð½à¤Ç¿Í¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢ËÍ¤ÏÀ¤´Ö¤Ç¡ÖÁêÅö¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ä¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢ÉáÄÌ¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ëÆÃµ»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë»þÂå¤Ë¡¢¤µ¤ó¤¶¤óÊÑ¿Í¤¿¤Á¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö¥â¥Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤â¤È
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤¤¤Þ¤ÎÏÃ¤ÏÃËÀ¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÍ×¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤ò¼è¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤ò¤È¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¼Ò°÷¤ÈÊÄ¤áÀÚ¤Ã¤¿Éô²°¤Ç2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ïºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢½¢¶È»þ´Ö°Ê³°¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é½÷À¼Ò°÷¤Ë¥¿¥á¸ý¤ò¤¤¤¤¿¤ê¡¢¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£¾ï¤Ë¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡£ËÍ¤¬½÷À¥Í¥¿¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Ã±½ã¤ËËÍ¤¬½÷À¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥®¥é¥®¥é¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÃË¤«¤è¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Ï½÷À¤Ë¥â¥Æ¤¿¤¤Íßµá¤¬¤«¤Ê¤êÄã¤¤¤Û¤¦¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ÷Î¥´¶¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤ÏÉ´³²¤¢¤Ã¤Æ°ìÍø¤Ê¤·¡£
·Ú¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢ÌµÍÑ¤ÊÌÌÅÝ»ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥¤¥ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¤¤Þ¤ÎÏÃ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â³ú¤ß¤Ä¤¯¹¥ÀïÅª¤Ê¥¥ã¥é¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÍ¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¡Ö¤Ï¤¤ÏÀÇË¡Á¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾®³ØÀ¸¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ÖÏÀÇË¤¹¤ë¤Ò¤í¤æ¤¡×¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¥ã¥é
¤â¤·ÆÉ¼Ô¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤À¤±¤ÏÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤Á¤¤¤ÁÏÀÀï¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤Æ¤â¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÅ¨¤ò¤Ä¤¯¤ë¤À¤±¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÁè¤¤¤Ë¤«¤±¤ëÏ«ÎÏ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥à¥À¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¬Ã¯¤«¤ÈÏÀÀï¤ò¸ò¤ï¤¹¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö±é½Ð¡×¡£Â¯¤Ë¤¤¤¦¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥È¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬»ëÄ°Î¨¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤É¤ó¤É¤óÏÀÇË¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤ÈËÍ¤ÏX¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼Â¸³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¡¢X¤ò»È¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¯¤È¥ä¥Õ¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÁý²Ã¤¬Áá¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É½÷À´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸Á´ÈÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤¹¤®¤¿¤ê¡¢¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤¹¤®¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤íÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤³¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐËÍ¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤É¤ó¤ÊÁêÃÌ¤Ç¤âËÍ¤Ê¤ê¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤½¤Î¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¼ÂºÝ¤Ë²¿¤«¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ã¤¹¤Í¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ñÌ£¤È¼Â±×¤ò·ó¤Í¤¿¿ÍÀ¸ÁêÃÌÇÛ¿®
¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼»ëÄ°¼Ô¤«¤é¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÆ°µ¡¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡£
¤Ï¤¤¡¢´°Á´¤ËËÍ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¼ñÌ£¤Ï¡Ö²¾Àâ¸¡¾Ú¡×¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÁêÃÌÆâÍÆ¤Ê¤é¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Àµ²ò¤«¤É¤¦¤«¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð°ú¤¤³¤â¤ê¤Î¿Í¤Ê¤Î¤ËÍ§¤À¤Á¤¬Â¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤â¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤Ê¤ó¤Ç°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¶½Ì£¤¬´µ¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Çµß¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤Ü¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤È¼Â±×¤ò·ó¤Í¤ÆÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦Àþ°ú¤¤¬É¬Í×
¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤äÁêÃÌ¤ò¿¦¶È¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÇÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÉÔ¹¬¤ä¶ì¤·¤ß¤ò¤½¤Î¤Ä¤É°ì½ï¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÀº¿À¤¬»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ï¤ê¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡£Áê¼ê¤ÏÁê¼ê¡×¤È¤¤¤¦Àþ°ú¤¤ò°ú¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¹Í¤¨Êý¤ò²¶¤¬ÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤¼¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¡¢¤½¤â¤½¤â¼«¸ÊËþÂ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤âÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½½Ê¬½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÁêÃÌ¤ò¼ñÌ£¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¡ÅöÁ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âÇØÉé¤¤¤³¤ó¤ÇÈè¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤
³ØÎò¼«Ëý¡¢Ç¯¼ý¼«Ëý¡¢½»¤à¾ì½ê¼«Ëý¡¢¼Ö¤Ë»þ·×¼«Ëý¡½¡½¡£
»ñËÜ¼çµÁ¼Ò²ñ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Þ¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Þ¤¤ÊÖ¤·Êý¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¤ÊÖ¤·Êý¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¼«ÂÎ¤Ë¾¯¤·ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Àµ²ò¤Ï¡¢¶â»ý¤Á¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÎÅÚÉ¶¤«¤éÁá¡¹¤Ë¹ß¤ê¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬»ñËÜ¼çµÁ¼Ò²ñ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯À¸¤¤ë¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤À¿Í¤³¤½¿ÍÀ¸¤Î¾¡¼Ô¡£ìÔÂô¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿À¸³è¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥é¥Ã¥È¥ì¡¼¥¹¡£½ª¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð20Âå¤òÉ¬»à¤ËÆ¯¤¤¤ÆÇ¯¼ý¤¬1000Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¹âµé¼Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï¥«¥Ä¥«¥Ä¡£¤À¤«¤é¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆ¯¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¼ý5000Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÇ¯¼ý1²¯±ß¤Î¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
À¤³¦Ãæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥é¥Ã¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¡¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤ä¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¾¡Éé¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢É¬»à¤Ë²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤òÇã¤¤µù¤ê¡¢¹âµé¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÃíÊ¸¤·¡¢¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò»£¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é¡Ö»ä¤ÎÉé¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¡¢¥é¥Ã¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤½¤Ã¤È¹ß¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤³¤È¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸½¾õ¤ËËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤Àº¿À¾õÂÖ¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤Â³¤±¤ë¤³¤È¡×¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµ°ÕÌ£¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
----------
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ëÁÏÀß¼Ô
ÅìµþÅÔËÌ¶èÀÖ±©½Ð¿È¡£1999Ç¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÆ¿Ì¾·Ç¼¨ÈÄ¡Ö2 ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò³«Àß¡£2015Ç¯¤Ë±Ñ¸ì·÷ºÇÂç¤ÎÆ¿Ì¾·Ç¼¨ÈÄ¡Ö4chan¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤Ë¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï155Ëü¿Í¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Ò¤í¤æ¤Î®¡¡¤º¤ë¤¤ÌäÂê²ò·è¤Îµ»½Ñ¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤Þ¤±¤â¤Î»þ´Ö½Ñ¡Ù¡Ê³Ø¸¦¥×¥é¥¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ëÁÏÀß¼Ô ¤Ò¤í¤æ¤¡Ë