ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë³Ý¤±¤¿¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡Ä¡©»×¤ï¤º¥Ë¥ä¤±¤ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ù¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¸«¼é¤êÂâÄ¹¡×¡ÖÅ·Á³Åò¤¿¤ó¤Ý¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÅò¤¿¤ó¤Ý¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¸«¼é¤êÂâÄ¹¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¸÷·Ê¡£¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¸÷·Ê¤¬¡¢1ËüºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ÆÌþ¤ä¤·¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÇÃÈ¤ò¤È¤ë¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë»×¤ï¤ºËË¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë³Ý¤±¤¿¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡Ä¡©»×¤ï¤º¥Ë¥ä¤±¤ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Ù¡Û
¤Ý¤«¤Ý¤«¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Â©»Ò¤¯¤ó
¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¡Øpatty.elle.coco¡Ù¡£È©´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÀ¸¸å3¥ö·î¤ÎÂ©»Ò¤¯¤ó¤Ë¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î²¹¤«¤¤¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Â©»Ò¤¯¤ó¤â´ò¤·¤½¤¦¡£¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤ÈÂ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤´µ¡·ù¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸µ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤ä¤é¤Ý¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿ËÄ¤é¤ß¤¬¡Ä¡£¤³¤ÎÃæ¿È¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Î¿þ¤ò¾¯¤·¤À¤±¤á¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ä
¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò¤«¤±¤¿Â©»Ò¤¯¤ó¤ÎÂ¸µ¤Ë¤¢¤ëËÄ¤é¤ß¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Î¿þ¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¤Ê¤ó¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥°¤Î¥¨¥ë¤¯¤ó¡ª¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥¨¥ë¤¯¤ó¤â¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Â©»Ò¤¯¤ó¤ÎÂ¸µ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ë¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¤¨¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò³«¤±¤é¤ì¤¿¥¨¥ë¤¯¤ó¤Ï¡¢¥¥ç¥È¥ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¨¥ë¤¯¤ó¤ÈÂ©»Ò¤¯¤ó¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö´¨¤¤µ¨Àá¡¢¤³¤Î¸÷·Ê¤¬Áý¤¨¤½¤¦¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª¸ß¤¤¤ÇÃÈ¤ò¤È¤ë»Ñ¤ËÌåÀä¼Ô¤¬Â³½Ð¡ª
¤½¤ó¤Ê¥¨¥ë¤¯¤ó¤ÈÂ©»Ò¤¯¤ó¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÌåÀä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â³½Ð¡£¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ë¤¯¤ó¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅò¤¿¤ó¤Ý¤ß¤¿¤¤¤À¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤¤Ã¤È¡¢¥¨¥ë¤¯¤ó¤âÂ©»Ò¤¯¤ó¤â¤ª¸ß¤¤¤ÎÂÎ²¹¤Ç¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë²¹¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¸ß¤¤¤â²¹¤Þ¤ê¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿´¤â²¹¤«¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÍ¥¤·¤¤¸÷·Ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¡¢1ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÅ·Á³Åò¤¿¤ó¤Ý¤Î²¹¤«¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¿ÍÈ©¤Î¥Òー¥¿ー♡¡×¡ÖÂ¸µ²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Øpatty.elle.coco¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¨¥ë¤¯¤ó¤ÈÂ©»Ò¤¯¤ó¤ÎÃçÎÉ¤·É÷·Ê¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Û¤«¡¢¥Ñ¥°¤Î¥Ñ¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥³¤¯¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥¨¥ë¤¯¤ó¡¢¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
