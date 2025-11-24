ÈÈ¿ÍÌò¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡È¶¯ÌÌ¡É·Ý¿Íµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤¬½é¥Û¥ï¥¤¥È¡©¡¡º£¸å¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¡×
µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¶â¤Á¤ã¤ó¡Ê40¡ËÎÉ¤Á¤ã¤ó¡Ê39¡Ë¤é¤¬24Æü¡¢ÅìµþÅÔÄ£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡¡ËãÌô¡¦³ÐÀÃºÞ¡¦ÂçËãÍðÍÑËÉ»ß±¿Æ°¡¡ÅìµþÂç²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¢ÅìµþÅÔ¡¢ÅìµþÅÔÌôÊªÍðÍÑÂÐºö¿ä¿ÊËÜÉô¡¢ÅìµþÅÔÌôÊªÍðÍÑËÉ»ß¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤¬¼çºÅ¡£ÍðÍÑÌôÊª¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä¿¼¹ï²½¤¹¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤Î³ÈÂç¤ò¼õ¤±¡¢¡È¿È¶á¤ÊÌäÂê¡É¤È¤·¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤Ù¤¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
MC¤Ï¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡Ê47¡Ë¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µµ°æµþ»Ò¡Ê43¡Ë¤¬Ã´Åö¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡Ê43¡ËÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥ÈÃÝÆâÃÎºé¡Ê33¡Ë¤Þ¤¹¤ß¡Ê38¡Ë¡¢OCTPATH³¤ÈÁ¡Ê26¡Ë»ÍÃ«¿¿Í¤¡Ê25¡Ë¤È¡¢ÌôÊªÍðÍÑËÉ»ß¹â¹»À¸²ñµÄ³èÆ°À®²ÌÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÅÔÎ©¾åÌî¹â¹»¤Ç¡ÈNO¤È¸À¤¨¤ëÍ¦µ¤±þ±çÂâ¡É¤ò·ëÀ®¡£¹â¹»À¸¤¿¤Á¤È¥Á¡¼¥à¤ËÊÌ¤ì¡¢¥³¥ó¥È·Á¼°¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Þ¤¹¤ß¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÌôÊª¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ï¡¢µ´±Û¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊý¤«¤é´«Í¶¤µ¤ì¤Æ¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÌôÊª¤òÇä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢µ´±Û¤è¤ê¤â¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÁé¤»¥í¥óÌÓ¡×¤È·Ý¿ÍÃç´Ö¤òÎã¤Ë¾å¤²¤¿¡£
°ìÊý¡¢¶â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÈÈ¿ÍÌò¤Ð¤«¤ê¡£½é¤á¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼Â¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»À¸¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
º£¸å¡¢ÈÈ¿ÍÌò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Æ¤â¡ÖÃÇ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¡×¤È¤·¤¿ÎÉ¤Á¤ã¤ó¡£¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Î·Ý¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡È°û¤à¡¢ÂÇ¤Ä¡¢Çã¤¦¡É¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖË½°ûË½¿©¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£