¡Ø¥×¥í¥»¥«¡Ù¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù½Ð±é¤Î¿Íµ¤À¼Í¥¡¦½©Æà¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¡ª ¥¼¥í¤«¤éºî¤ê¾å¤²¤¿°áÁõ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤ë
¡Ø¥×¥í¥»¥«¡Ù¡Ê¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù¡Ë¤ä¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¡¦½©Æà¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬¡¢11·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¡ª ¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î¤¿¤á¤Ë°áÁõ¤ò¥¼¥í¤«¤éºî¤ê¾å¤²¤¿°ÕÍßºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊì¤âÇ¼ÆÀ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡½¡½¼Ì¿¿½¸¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½©Æà¡¡¥á¡¼¥ë¤ò³«¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢º¹½Ð¿Í¤¬½¸±Ñ¼Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÄ¤¤º¢¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤òËè½µÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â½¸±Ñ¼Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¨¤Ã...¤¢¤Î½¸±Ñ¼Ò¤µ¤ó...¡©¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÁ°¤Ï¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã´Åö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤Éé¤ï¤º¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤³¤Î¤¿¤á¤Ë°áÁõ¤ò2ÃåÀ©ºî¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ð°Þ¤Ê¤É¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½©Æà¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö½©Æà¤µ¤ó¤Î¤´´õË¾¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö°áÁõ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤´ÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦¤ÈÆü¾ï·Ï¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¾ï¤Î¼Ì¿¿¤ÏÉáÃÊ¤«¤éSNS¤Ë¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤¨¤Æ"ÈóÆü¾ï"¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼´ó¤ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏºÇ½é¡¢±§Ãè¤Ã¤Ý¤¤¥µ¥¤¥Ð¡¼·Ï¤Î°áÁõ°Æ¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½°áÁõÀ©ºî¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°áÁõ¤Ê¤É¤òÀ½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¥·¥í¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
½©Æà¡¡SNS¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ°ÊÍè¤º¤Ã¤È¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥í¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤´ÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°áÁõ¤Ç¤Î»£±Æ¤â¡¢¤½¤Î°áÁõ¤ò¥·¥í¤µ¤ó¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦Ì´¤â³ð¤¤¡¢»ä¤Î´õË¾¤ò¤¹¤Ù¤Æ²÷¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°áÁõ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½©Æà¡¡°áÁõ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï"ÈóÆü¾ï"¤ä"¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼"¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Þ¤º¼´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¤Ç¤·¤¿¡£°ÊÁ°¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê°áÁõ¤òÃå¤Æ¤Û¤·¤¤¡©¡×¤È¤ªÊ¹¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤âÂç¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¡ÖÃå¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤â°ÊÁ°¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Î°áÁõ¤È¤·¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¡¼¥¸¥á¥¤¥É¤ÈY2K¤Ï¡¢SNS¤Ç¤ÎÎ®¹Ô¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¤È¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¤¬ "¥¥é¥¥é¤Î"ÈóÆü¾ï" ´ó¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î2¤Ä¤Ï¾¯¤·¿È¶á¤µ¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥¸¥á¥¤¥É¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ Y2K¤Ï»ä¤¬ÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö»äÉþ·Ï¤Ê¤é¼Ì¿¿½¸¤ËÀäÂÐ¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î2¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á¾Àî¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ëµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
½©Æà¡¡¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢°áÁõ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î»£±Æ¾ì½ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ÎÇØ·Ê¤â¾¯¤·²ø¤·¤²¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¥á¥¤¥É¤Î»þ¤Ë¡Ö¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Í¥ª¥ó¤ÎÈ¿¼Í¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÌÜ¤Ë¸÷¤ò±Ç¤·¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ...¤¢¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÃ¦Ë¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡
½©Æà¡¡Á´¤Æ¤ò¥×¥í¤Îµ»¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤âËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¡¢Á´Éô¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¤ÏY2K¤Î¥«¥Ã¥È¤¬ÆÃ¤ËÂç¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈóÆü¾ï¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤ä¾®Êª¡¢¼Ì¿¿¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢°ì½Ö¤Ç¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê»£¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤Î¤«...!!¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²»À¼ÆÃÅµ¤Ç¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
½©Æà¡¡¤Ï¤¤¡£ÀÎ¤«¤é¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¡¢²»À¼ÆÃÅµ¤Ç¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤´ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
½©Æà¡¡¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Î!?¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÇØ·Ê¤ä»£¤êÊý¤â¤¢¤ë¤Î!?¡×¤È¡¢À¤³¦´Ñ¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Á¾Àî¼·ºÚ(Yolken)¡¡°áÁõÀ©ºî¡¿¥·¥í/shiro¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÃÓÅÄÍý·Ã
¡ü½©Æà¡ÊAkina¡Ë¡¡
11·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡¡
¡»¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸! feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù¾®Æ¦Âô¤³¤Ï¤ÍÌò¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ ¡Ù¥É¥¥¥é¥á¥ó¥ÆÌò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¡¡
¸ø¼°X¡Ú¡÷Akina_1102 a¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@akinachan1102¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÎëÌÚÂçµ®¡¡»£±Æ¡¿³§Æ£·ò¼£