¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´¡×¤ÎÃÂÀ¸¤«¡¡ÊÆ¶É¤¬¡È¥¸¥ã¥Ã¥¸ÉÔºß¤Î²ÝÂê¡É¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÌ¾ÌçÆþÃÄ¤ò¿äµó¡¡·ÀÌó¶â275²¯±ßÄ¶¤¨¤Î¡ÈÇúÆ¡É¤Ï³Î¼Â¤«
¥ä¥¯¥ë¥È¤òÎ¥¤ì¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ø¤È°ÜÀÒ¤¹¤ëÂ¼¾å(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£º£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑ¤¬MLB¤Ë¼õÍý¤µ¤ì¡¢Àµ¼°¸ø¼¨¤Ë»ê¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤»¤ºÂÇµå¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¡ªÂ¼¾å½¡Î´¤¬µÕÊý¸þ¤Ø¶ÃØ³¤Î°ìÈ¯
¡¡25ºÐ¤ÎÏÂÀ½ÂçË¤¤ò½ä¤ëµî½¢ÊóÆ»¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²ÃÇ®¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Öº£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¡×¤È¤·¤ÆÂ¼¾å¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë°ÜÀÒÀè¤ÎÍ½Â¬¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤ÎÍ½Â¬¤ÏËçµó¤Ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÊÆÍÎÏ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØFOX Sports¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÆþÃÄ¤ò¿äµó¤·¤¿¡£
¡¡MLB¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¤Ï¡¢ºò¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡Ê¸½¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ë¼ºÇÔ¡£º£Åß¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³MVP¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçË¤¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÈÊÂ¤ÖÂÇÀþ¤Î¥³¥¢¤È¤Ê¤ëÂçË¤¤Î³ÍÆÀ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤Ï¥¼¥í¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆÃÂç¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤ëº¸ÂÇ¼Ô¤ÎÂ¼¾å¤Ï¡ÖºÇÅ¬²ò¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¡¡Â¼¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼¡¤ÎÂçÊª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâ¤¯¡ØFOX Sports¡Ù¤Ï¡Ö¡Ø¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¤¤¤Ê¤¤ÂÇÀþ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¡½¡½¤³¤ì¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬Îò»ËÅª¤ÊÂÇ·â¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ò¹¶·âÌÌ¤ÇÈãÈ½¤¹¤ëºàÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÌäÂê¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£ÂçË¤ÉÔºß»þ¤Ë²ÐÎÏÉÔÂ¤Ë´Ù¤ë¸½¾õ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢Â¼¾å¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÏÀ¤¸¤¿¡£
¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¡¢Ä¹ÂÇ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£Èà¤Ï»°ÎÝ¤ÇÄê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤à¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢°ì¥Ù¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤¬¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊá¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï°ìÎÝ¤Ë²ó¤ë¡£Èà¤¬¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¡¢¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¹¶·â¤Î³Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê·ì¤òÃí¤¬¤ì¡¢¾ÍèÀ¤ËÉÙ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏÂÀ½ÂçË¤¤Î³ÍÆÀ¤ÇÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¤Î¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥óGM¤â¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÆü´©»æ¡ØDaily News¡Ù¤Ç¡Ö¡ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¹¹ð¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬³«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤äÇ§¼±¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡¢¡Ê»Ô¾ì¤Ë¡ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ª¤Î¤³¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢Ê£¿ôµåÃÄ¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤¬É¬»ê¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ê½ÐÈñ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊÆ°ÜÀÒÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMLB Trade Rumors¡Ù¤Ï¡Ö¤³¤Î25ºÐ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ËÆþ»¥¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÈà¤Îµ¬³Ê³°¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢Â¼¾å¤ÎÍ½ÁÛ·ÀÌó¶â¤ò8Ç¯1²¯8000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó275²¯4000Ëü±ß¡Ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¡×¤¬ÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢µå³¦¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£12·î22Æü¸á¸å5»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤Þ¤ÇÆ°ÀÅ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]