2025Ç¯9·î¤Ë²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¤¬ÀÂµî¤·¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Î¸æ»°²È¤¬¤Þ¤¿°ì¿Íµ´ÀÒ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤ËÀ¾¶¿µ±É§¤â¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¸æ»°²È¤Ç¤¢¤ë½®ÌÚ°ìÉ×¤Ï80ºÐ¤Îº£¤â¸½Ìò²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê½®ÌÚ¤Î¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤Ç¤¢¤ë1966Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÀä¾§¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£ËÜºî¤ÏÂç¹¾¸¼¡¤Î¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëÈáÎøÊª¸ì¤Ç¡¢½®ÌÚ¼«¿È¤¬¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç´ë²è¤òÄÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢½®ÌÚ¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤â¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»³±¢¤Î»³¿¼¤¤Â¼¤òÉñÂæ¤Ë¿ÈÊ¬°ã¤¤¤ÎÎø¤ËÍî¤Á¤¿¼ã¤¤ÃË½÷¤ÎÈáÎø¤òÉÁ¤¯
ÉñÂæ¤Ï»³±¢ÃÏÊý¤Î±ü¿¼¤¤»³Â¼¡£»³±¢¤¤Ã¤Æ¤ÎÂçÃÏ¼ç¡¢±àÅÄ²È¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¡¦½çµÈ(½®ÌÚ)¤Ï¡¢Âç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÙ²Ë¤Çµ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»³ÈÖ¤ÎÌ¼¡¦¾®Àã(ÏÂÀô²í»Ò)¤ò¿¼¤¯°¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·½çµÈ¤ÎÉã¡¦ÁÚÊ¼±Ò(»ÖÂ¼¶¬)¤ÏÅÜ¤ê¡¢ÂçÃÏ¼ç¤Î¸¢ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾®Àã¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë°ø²Ì¤ò´Þ¤á¤Æ¾®Àã¤òÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢Éã¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¾®Àã¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤¿½çµÈ¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤ÎÄ®¤Ç¾®Àã¤ÈÊë¤é¤·»Ï¤á¤ë¡£½çµÈ¤Ï´ªÅö¤µ¤ì¤ë¤â¡¢ÆÉ½ñ²ñ¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«(»³ËÜ¾¡)¤ä¥Þ¥µ(´ßÌî¾®É´¹ç)¤¿¤Á¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¡¢2¿Í¤ÏÉÏ¤·¤¯¤â¤Ä¤Ä¤Þ¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·À¤¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ç¡¢½çµÈ¤Ë¤â¾¤½¸Îá¾õ¤¬ÆÏ¤¯¡£¾®Àã¤Ï²È·×¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¶þ¶¯¤ÊÃË¤¿¤Á¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ½ÅÏ«Æ¯¤ËÎå¤ó¤À¡£¾®Àã¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢½çµÈ¤«¤é¤Î¼ê»æ¤È"ÌÚÈÔ±´"¤ò²Î¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ½çµÈ¤«¤é¤ÎÊØ¤ê¤¬ÅÓÀä¤¨¡¢ÌµÍý¤¬¤¿¤¿¤Ã¤Æ¾®Àã¤ÏÉÂ¾²¤Ë²é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦...¡£
ËÜºî¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢½ã°¦¤ò´Ó¤¤¤¿¼ã¤¤2¿Í¤¬ÀïÁè¤äÉÂµ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈá·àÅª¤Ê±¿Ì¿¤Ë¤â¤Æ¤¢¤½¤Ð¤ì¤ëÈáÎø¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£½®ÌÚ¤ÈÏÂÀô¤Î¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤Î¥Æ¥£¡¼¥ó¤ä¼ã¤¤½÷À¤¿¤Á¤¬±Ç²è´Û¤Ë²¡¤·¤«¤±¡¢¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤ÏÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£
ÏÂÀô¤ÏµÈ±Ê¾®É´¹ç¤È¾¾¸¶ÃÒ·Ã»Ò¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÆü³è»°¿ÍÌ¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Æü³è¤¬¸Ø¤ëÀÄ½Õ¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢ËÜºî¤Ç¤â·òµ¤¤ÊÈá·à¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½®ÌÚ¤âÀ¶½ã¤ÇÀ¿¼Â¤ÊÊ¸³ØÀÄÇ¯¤Î½çµÈÌò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢ÍÞÀ©¤·¤¿±éµ»¤¬ÀÅëí¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ÎÈá°¥¤òÂç¤¤¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¤ÎÈãÉ¾²È¤Ë¤â¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¡¦½®ÌÚ°ìÉ×¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¤Î±éµ»¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¼çÂê²Î¤Î¡ÖÀä¾§¡×¤â±Ç²è¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½®ÌÚ¤ÏÆ±Ç¯¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ç²Î¾§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¢£À¾²Ï¹î¸Ê´ÆÆÄ¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¸Î¶¿¡¦Ä»¼è¤Î±ÇÁü¤âÈþ¤·¤¤
´ÆÆÄ¤ÎÀ¾²Ï¹î¸Ê¤Ï¡¢µÈ±Ê¾®É´¹ç¤Î¼ç±éºî¤òÂ¿¤¯»£¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¡Ö¼ã¤¤¿Í¡×¡¢¡ÖÀÄ¤¤»³Ì®¡×¡¢¡Ö°ËÆ¦¤ÎÍÙ»Ò¡×¡¢¡Öµ¢¶¿¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾ºî¤ò»Ä¤·¡¢ÏÂÀô²í»Ò¼ç±é¤Î¡Ö¥¨¥Ç¥ó¤Î³¤¡×¤Ç¤âÉ¾È½¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Ä»¼è¸©¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¸Î¶¿¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿À¾²Ï´ÆÆÄ¡£ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¸¶ºî¤Ç¤ÏÅçº¬¸©¤Î¾¾¹¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï¸Î¶¿¤ÎÄ»¼èº½µÖ¤ä²ìÏª¹Á¡¢ÃÒÆ¬Ä®¤òÉñÂæ¤È¤·¤ÆµÓ¿§¤·¤¿¡£
»³¤ä³¤¡¢º½µÖ¤òÙ³¾ðÅª¤ËÉÁ¼Ì¤·¡¢±ÇÁü»í¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤²èÌÌ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë»³¿¼¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë±ÇÁü¤Ï¡¢»³Â¼¤ÎÊÄº¿À¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¡¢¼«Á³¤È¿Í´Ö¤Î¸·¤·¤µ¤Î°ÅÓÈ¤È¤·¤Æ¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÊ¬°ã¤¤¤ÎÎø¤ËÁö¤Ã¤¿2¿Í¤Î±Æ¤Ç¡¢¾®Àã¤ÎÎ¾¿Æ¤¬Â¼È¬Ê¬¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤Ê¤É¤â¸½¼ÂÅª¤ÇÊªÈá¤·¤¤¡£
¾®Àã¤ÎÉã¡¦ÀµÂ¤¤ò²ÖÂôÆÁ±Ò¡¢Êì¤Î¥µ¥È¤ò½é°æ¸À±É¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î2¿Í¤Î±éµ»¤âÀäÉÊ¤À¡£¡Ö¼·¿Í¤Î»ø¡×¤ä¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¹õß·ÌÀºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾Í¥¡¦»ÖÂ¼¶¬¤â¸·³Ê¤ÊÉã¿Æ¡¦ÁÚÊ¼±ÒÌò¤Ç¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê±éµ»¤Ç´ÓÏ½½½Ê¬¡£¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ËÇû¤é¤ì¡¢½çµÈ¤òÌ¾²È¤ÎÌ¼¤È·ëº§¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÌ¾²È¤ÎÌ¼¡¦ÈþÊÝ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÂÀÅÄ²í»Ò¡¢¸å¤Î³á²ê°á»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£Åì±Ç¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¡Ö½÷¼ü¤µ¤½¤ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤¬³á¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤À¡£ËÜºî¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤³¤½¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¸ÄÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¸å¤Ë¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÆ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ëË¨²ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤Îö¤«¤ì¤ëÈáÎøÊª¸ì¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜºî¤ÏÃË¤¬Àï»à¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÉÂµ¤¤ò´µ¤¦¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¡£"ÌÚÈÔ±´"¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¸«»ö¤Ç¡¢Î¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤ËÌÚÈÔ±´¤ò²Î¤ª¤¦¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¡£½®ÌÚ¤Î¤Î¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬¼ª¤ËÀ÷¤ßÆþ¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤¸¤Ä¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤¡£
¶áÇ¯¤ÇºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡ÖÀä¾§¡×¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëNECO¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï½®ÌÚ°ìÉ×¤¬ÀÄ½Õ²ÎÍØ±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤«¤éÃ¦Èé¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò·èÄêÅª¤Ë¤·¤¿°ìËÜ¤À¡£Á¡ºÙ¤Ç½ã¿è¤ÊÀÄÇ¯¤ÎÆâÌÌ¤òÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¡¢ÈáÎø¤òÁÇÄ¾¤Ë±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
ÏÂÀô²í»Ò¤ÎÈþ¤·¤µ¤Èµ¤ÉÊ¤â¸«»ö¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÆüËÜ±Ç²è¤Î²«¶â´ü¤òÃÛ¤¤¤¿½÷Í¥¤Î°ì¿Í¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë1975Ç¯¤ËÀ¾²Ï´ÆÆÄ¼«¿È¤¬ËÜºî¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³¸ýÉ´·Ã¤È»°±ºÍ§ÏÂ¤È¤¤¤¦²«¶â¥³¥ó¥Ó¤¬¼ç±é¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£Æ±°ì´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥ê¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢Î¾ºî¤òÈæ³Ó¤·¤Æ´Ñ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤â°ì¶½¤À¡£
渡辺彬彦
