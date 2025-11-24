¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Û¥¨¥Ç¥£¡¼HC¤¬¡È¥¤¥é¥¤¥é¡Éµ¢¹ñ²ñ¸«¡ÖÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á4»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿²¤½£±óÀ¬¤ò½ª¤¨¤¿¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡¢65¡Ë¤¬24Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Çµ¢¹ñ²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¡ÖºòÇ¯¤â¡ÊÁí³ç¡Ë²ñ¸«¤ÇÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤ÈÈó¾ï¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£¤âº¹¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î12¥«·î´Ö¤Ç¤«¤Ê¤ê¶¹¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÁª¼êÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡±óÀ¬¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÈÂÐÀï¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1¾¡3ÇÔ¤Ç¡¢ºÇ½ªÀï¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤«¤éµó¤²¤¿ÇòÀ±¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë12·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë27Ç¯WÇÕ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç²ñ¤ÎÁÈÊ¬¤±ÃêÁª²ñ¤Ç¤è¤êÍÍø¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥É2¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°7¡Á12°Ì¡Ë¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥¯ÌÌ¤Î²ÝÂê¡¢¿·¥¢¥¿¥Ã¥¯¥³¡¼¥Á¤ÎÁªÄê¤ä±óÀ¬Ãæ¤ËÎ¥Ã¦¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó¡¢ºÇ½é¤ÏÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¡£¤·¤«¤·¼«¿È¤ÎÍèµ¨Â³Åê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬±ÊÍ§ÍÎ»Ê¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ËÈô¤ó¤À¸å¤Ï¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¿¥à¡¼¥É¤Ë¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤â¼ã¼êÃæ¿´¤ÎÊÔÀ®¤«¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò»È¤¦¡£¥Ù¥¹¥È¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÁª¤Ö¤Þ¤Ç¤À¡×¤È¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ±öÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤¬È¯¸À¤·¤¿¡Ö¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¤¬Ã¯¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤¼¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤À¤È»×¤¦¡£º£¸å¡¢¡ÊÂåÉ½¤Ë¡ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈµÕ¼ÁÌä¡£8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿19Ç¯WÇÕÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¿ô¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¼«¤é¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔ´°Á´¡ËÁª¼ê¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¼ã¼ê¤¬À®Ä¹¤·¤¿ÅÀ¤òÌä¤¦¼ÁÌä¤Ë¤â¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤¼¤³¤ÎÁª¼ê¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤ò¾ø¤·ÊÖ¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¡£¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï5¾¡6ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¡¢ÌÜÉ¸¤Î¥È¥Ã¥×10·âÇË¤âÌ¤Ã£¤À¤Ã¤¿1Ç¯¤ÎÁí³ç²ñ¸«¤Ï¡¢¸åÌ£¤Î°¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£