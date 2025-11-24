¡ÖÂçÀ®¸ù¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×ÀÖÀ¾¿Î¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö´é¾®¤µ¤¤¡×¡ÖÅ·À¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡×¥Õ¥¡¥óÀä»¿
¸µKAT-TUN¤Ç²Î¼ê¤ÎÀÖÀ¾¿Î¤µ¤ó¤Ï11·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÖÀ¾¿Î¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿Î¤¯¤ó¡¢LIVE ¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡Á¡×¡ÖÂçÀ®¸ù¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤¤ã¡¼¤«¤Ã¤³¤è²á¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¤â¤³¤â¤³·ÏËÜÅö¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¾å³¤¤á¡¼¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¤¡×¡ÖÅ·À¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ²á¤®¤Æ²¿¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ö¤â¤³¤â¤³·ÏËÜÅö¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾å³¤¥¹¥Æ¥¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¤â¤³¤â¤³¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤òÃå¤¿ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤¬¡¢²¼¤«¤é¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤Æ»£±Æ¤·¤¿1Ëç¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¾®´é¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢°µ´¬¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤Ï9Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¾å¤²Ëº¤ì¤Æ¤¿¡ª¤¹¤Æ¤¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢KAT-TUN¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËÀÄ½Õ²á¤®¤ë¡×¡ÖÎáÏÂ¤Î¿Îµµ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÀÖÀ¾¤µ¤ó¤Î³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
