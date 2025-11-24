¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¾¾ËÜÀãÀ»Áª¼ê¡¡¤¢¤µ¤Ã¤ÆÀ¤³¦Âç²ñ¤ÎÍ½Áª¤Ø¡¡²ÈÂ²¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ2028Ç¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÌÜ»Ø¤¹¡¡
¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤¬ºòÆü¡Ê23Æü¡Ë¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢·§ËÜ¸©É¹ÀîÄ®¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Ç¡¢½÷»Ò¥¹¥È¥êー¥È¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°10°Ì¤Î¾¾ËÜÀãÀ»¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¿¤¤¤Ö¤¡ËÁª¼ê¤¬½ÐÈÖ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜÁª¼ê¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¾ì¸¢¤Î³ÍÆÀ¾ò·ï¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Á°²ó¡¢¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç¤Ï³«ºÅ¹ñÏÈ¤Ê¤É¤ò½ü¤¯À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì20¿Í¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤ÎÄ¾¶á2Ç¯´Ö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Âç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¡£
º£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ì¤Ð¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÍ¥Àè½Ð¾ì¸¢¤ä¥·ー¥É¸¢¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜÁª¼ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ¤³¦¤È¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëÎý½¬¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤¿
¾¾ËÜÀãÀ»Áª¼ê¡ÊÃæ³Ø2Ç¯¡Ë¡Ö¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¥¹¥È¥êー¥È¾¾ËÜÀãÀ»¤Ç¤¹¡×
¾¾ËÜÀãÀ»Áª¼ê¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢¥íー¥Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Âç²ñ¤Ç½é¤á¤Æ3°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢º£¤äÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥é¥¤¥Àー¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÎý½¬ÎÌ¤Ç¤¹¡£Ê¿Æü¤Ï³Ø¹»½ª¤ï¤ê¤Ë4»þ´Ö¡¢ÅÚÆü¤Ï10»þ´Ö¤Û¤É¤ÎÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï½µ¤Ë1²ó¡¢ÂÎ´´¤È½ÀÆðÀ¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¤¿¤áÂÎÁà¶µ¼¼¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜÀãÀ»Áª¼ê¡ÊÃæ³Ø2Ç¯¡Ë¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸å¤Ë1²ó¡¢¥Ð¥¯Å¾¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤½¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎÎÏÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×
»Ù¤¨¤ëÎ¾¿Æ¤ÎÂ¸ºß
¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Î¤¿¤á¤ÎËèÆü¡£
»ØÆ³¤¹¤ë¤Î¤ÏÉã¡¢µ®¸÷¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎ¯¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¥Æー¥ë¤¬¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë¡£Î¯¤á¤ÆÈ´¤±¤Ð¤¤¤¤¡×
Éã µ®¸÷¤µ¤ó¡ÖÎý½¬¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤ä¤Ã¤Æ´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¡×
±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¡¢°ìÅÙÀ®¸ù¤·¤Æ¤âµ»¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÎý½¬¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÃÏÆ»¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬ËÜÈÖ¤ÇÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë´ðÁÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤â¸á¸å10»þ¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤¬Îý½¬¤ò¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êì º»¿¥¤µ¤ó¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï»Å»ö¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¥¹¥±¥Üー¤ÎÎý½¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡×
»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤â³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜÀãÀ»Áª¼ê¡ÊÃæ³Ø2Ç¯¡Ë¡Ö²ÈÂ²¤ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤È¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âº£¤ÎÌÜÉ¸¡×
¾¾ËÜÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÀ¤³¦Âç²ñ½÷»Ò¥¹¥È¥êー¥È¤ÎÍ½Áª¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê26Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£