¡Úµð¿Í¡ÛÌçÏÆÀ¿¤¬ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÈÌîµå¤Ç¸òÎ®¡Ö¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â³èÌö¤·¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£²£´Æü¤Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÌçÏÆ¡ß¹Ã»Ò±àÌ´¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¹Å¼°Ìîµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÃÎÅª¾ã³²¤¬¤¢¤ëÃæ¹âÀ¸¤ÎÌîµå³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃÄÂÎ¥á¥ó¥Ð¡¼£²£²¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¼éÈ÷¡¦ÂÇ·âÎý½¬¤ä¹ÈÇòÀï¡¢µå¾ì¤ØÂ³¤¯£³£³£´ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¥À¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡ÌçÏÆ¤ÏÆþÃÄÁ°¤Î£²£°£²£²Ç¯¤«¤éÆ±ÃÄÂÎ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤âµåÃÄ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ£³ÅÙÌÜ¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤òÀ¸¤Ç¸«¤¿¾×·â¤Ç¡¢¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤â¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥³¡¼¥ÁÌò¤Ë¤Ï²ó¤é¤ºÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸Îý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£¹ÈÇòÀï¤Ç¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀÀ¸ÅÌ¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¿¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ²½µå¤Ï´ËµÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÌçÏÆ¤Ï¡Ö¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È³èÆ°¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö¾ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¡¢¥°¥é¥Ö¤ÈÆ±¤¸¿§¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ó¥É¤ò¼«Èñ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë·×²è¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£¸£±»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£³ÎÒ¤È¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¡£½é¤ÎÆó·³¹ß³Ê¤â·Ð¸³¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤»þ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã±½ã¤Ë¼ÂÎÏÉÔÂ¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¡ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤¦£±²ó¤Ï¤¤¾å¤¬¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£