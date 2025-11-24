3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤ÏÎóÅçÂçº®»¨¡¡¹ÈÍÕ¸«º¢¤Ç¥â¥ß¥¸¼í¤ê¡¡È¢º¬¤ÏÂç½ÂÂÚ¡¡³ÆÃÏ¤Ç½©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÄµÜºê¤Ç¤ÏÆüËÜ½é¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹
2025Ç¯ºÇ¸å¤Î3Ï¢µÙ¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¿Í¡¢¿Í¡¢¿Í¤ÎÂçº®»¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤Ç¤Î¥â¥ß¥¸¼í¤ê¤ä³Æ¼ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¿§¤Å¤¯¥â¥ß¥¸¤Ê¤É¤ÎÄ¯¤á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢ÀÅ²¬¡¦°ËÆ¦»Ô¤Î½¤Á±»û¡£
Ë¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Ï²«¿§¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿ÌÚ¡¹¤Î²¼¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àä·Ê¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À²Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ìÀã²½¾Ñ¤·¤¿ÉÙ»Î»³¤È¥â¥ß¥¸¤ÎÀä·Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯¡¢ÂçÀª¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀÐÀî¡¦¶âÂô»Ô¤Î·óÏ»±à¡£
¹ÈÍÕ¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂ¿¤¯ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡£
Äí±à¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¿§¤Å¤¤¤¿ÌÚ¡¹¤äÀã¤Ä¤ê¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Î½©¤ÎÉ÷¾ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±àÆâ¤Ë¤¢¤ëÃãÅ¹¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï3Ï¢µÙ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
´ó´ÑÄâ¡¦ÇòºêÍ³¿®»ÙÇÛ¿Í¡§
¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï·ë¹½Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆµÙ·Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¹ÈÍÕ¤Î¸«¤´¤í¤Ï»Í¹ñÃÏÊý¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£
°¦É²¡¦¾¾»³»Ô¤Î¾¾»³¾ë¤ÇÀÖ¤¯¿§¤Å¤¤¤¿¥â¥ß¥¸¤Î²¼¡¢¤¿¤¿¤º¤àÃåÊª»Ñ¤Î½÷À¡£
¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤ÎµÇ°»£±Æ¤ÎÂ¾¡¢·ëº§¼°¤ÎÁ°»£¤ê¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎÄ¯¤á¤È¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢µÜºê»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤µ¤ì¤ëµÜºê»Ô¤Î´¿³Ú³¹¡Ö¥Ë¥·¥¿¥Á¡×¤Ë¤Ï500¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¡¢Ìó800¸®¤â¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¬¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤ÎÅ¹¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥Þ¥Þ¤ä¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÉáÃÊ¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¡Ë¤Õ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤âÂ¿Ê¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬Íè¤Æ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤·¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤È¤âÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤¿Ìë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤ª¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ºÇ¸å¤Î3Ï¢µÙ¡£
´ØÅì³ÆÃÏ¤Î¹Ô³ÚÃÏ¤ÏÂç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¿ÀÆàÀî¡¦Æ£Âô»Ô¤Ë¤¢¤ë¹¾¤ÎÅç¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»¤â¿Í¤Ç¤®¤Ã¤·¤ê¡£
Å¸Ë¾Âæ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î3Ï¢µÙ¡¢ºÇ¤â¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥â¥ß¥¸¼í¤ê¤ËÊ¨¤¯È¢º¬¡£
ÂçÍ°Ã«¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»¤ÏÂç½ÂÂÚ¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÖ¤¯¿§¤Å¤¯ÌÚ¡¹¤ä¡¢ÃÓ¤ÎÍî¤ÁÍÕ¡£
¹ÈÍÕ¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¿À¼Ò¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ï¸á¸å5»þ²á¤®¤ÎÂç¹ÔÎó¡£
¤ª³Ú¤·¤ß¤Ï¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¾ì¼Ô¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢ÉðÂ¢°ìµÜÉ¹Àî¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô´Ñ¸÷¹ñºÝ²Ý¡¦½©¾ìÂç²æ¤µ¤ó¡§
É¹Àî¿À¼Ò¤Ç½é¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¼Â»Ü¡£ÌµÎÁ¤Ç¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÂçµÜËßºÏÂ¼100¼þÇ¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¡¢Ï°Ìç¤ËÅê±Æ¡£
»²ÇÒÁ°¤Ë7Ê¬´Ö¤Î±ÇÁü¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ï24Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
º£¡¢´ØÅì¤Î³ÆÃÏ¤Ç¹ÈÍÕ¤¬¸«¤´¤í¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆüË×¸å¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡£
¿ÀÆàÀî¡¦³ùÁÒ»Ô¤Ë¤¢¤ë¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¡¦Ä¹Ã«»û¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¶õ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¹ÈÍÕ¤Ë¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤ÏÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¸«¤´¤í¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¾È¤é¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÌÚ¡¹¤¬Ìë¶õ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤ä²«¿§¤Ë¿§¤Å¤¤¤¿ÍÕ¤¬¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤ë¤Î¤âÌë¤Î¥â¥ß¥¸¼í¤ê¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£
³ùÁÒ¡¦Ä¹Ã«»û¤Î¹ÈÍÕ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡¢º£½µËö¤¬°ìÈÖ¤Î¸«¤´¤í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£