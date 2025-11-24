¡Ö¸½¾ì¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ï¤¤¤é¤ó¤Ð¤¤¡×¡ÖÆþ¼Ò1¤«·î¤ÇÍµÙ¡×¡ÈÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¡É¤Ç¿Ê¤à½¢³è¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ï〝¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹〟¡¡´ë¶ÈÂ¦¤Ï¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç¥¢¥Ôー¥ë
¿Í¼êÉÔÂ¤È¸À¤ï¤ì¤ëº£¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ï¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¤Ç¤Î¹çÆ±½¢¿¦ÀâÌÀ²ñ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹çÆ±½¢¿¦ÀâÌÀ²ñ¤Ï¡¢Âç³Ø3Ç¯À¸¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë½¢¿¦³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¡¢Å¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¿·Ç¯ÅÙ¡¦ÍèÇ¯4·î¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦º£¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½¢¿¦ÀâÌÀ²ñ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¼ÂºÝ¤Ï¡Ö´ë¶ÈÂ¦¤¬¡×Ì¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·úÀß²ñ¼Ò¡Öµá¿¦¼Ô¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¿©ÉÊ²ñ¼Ò¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤¬Íè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
µ¼Ô¡ÖÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¡¢Æ¯¤¯Â¦¤¬´ë¶È¤òÁª¤Ö»þÂå¡£´ë¶È¤Î¥¢¥Ôー¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¥Üー¥É¤¬²ñ¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬ ¡ÈÇ¯´ÖµÙÆü120Æü°Ê¾å¡É ¤È¤¤¤¦µÙ¤ß¤ä¤¹¤µ¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¹¡×
Ãæ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÍµÙ¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤â¡Ä¡£
È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¡ÖÆþ¼Ò1¤«·îÌÜ¤Ë1Æü»È¤¨¤ë¸¢Íø¡£2¤«·îÌÜ¤Ë¤Ï2Æü»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³§¤µ¤ó¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¼ÂºÝ¡¢´ë¶È¤Î¥Öー¥¹¤Ë¤ÏµÙ¤ß¤Î¤È¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò¼¨¤¹Ä¥¤ê»æ¤¬¡£Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÏÆ¯¤¯¿Í¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤ÎÇÛ´É¹©»ö¤Î´ë¶È¤Ï¡Ø¸½¾ì¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ï¤¤¤é¤ó¤Ð¤¤¡Ù
Ã´Åö¼Ô¡ÖÎÏ»Å»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢½Å¤¤Êª¤Ïµ¡³£¤¬±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡×
Ã´Åö¼Ô¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢º£¡¢ºÙ¿È¤ÎÊý¤â»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤¬¸«¤¨¤ë»Å»ö¡Ù¡£
»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤äÊÝ°é½ê¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã´Åö¼Ô¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤¬»Ò¤É¤âÃ£¤«¤é¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡×
ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¤Ï¡Ä¡£
Íè¾ì¼Ô¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁÇÅ¨¤Ê»Å»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ï¿Íºà½¸¤á¤ËÉ¬»à¤Ç¤¹¡£
¢§Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Î¿ä°Ü
2001Ç¯¡§0.59
2025Ç¯9·î¡§1.20
