9Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡ª 300ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡È¿·¡É¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡×¸ø³«¡ª ¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¡Ö¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡×ÅëºÜ¤Î¡Ö¥µ¥¤¥ª¥ó01¡×ÊÆ¹ñ¤ËÅÐ¾ì
300PSÄ¶¤¨¡ª ¡Ö¥µ¥¤¥ª¥ó¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¡ÈËÜµ¤¡É¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼
¡¡2025Ç¯11·î5Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSEMA¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿¿··¿¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¥µ¥¤¥ª¥ó 01 ¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥ª¥ó¤È¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÈÎ©¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ2003Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Þ¤ÇËÌÊÆ¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥ª¥ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡È¿·¡É¡Ö¡È4¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê77Ëç¡Ë
¡¡¥µ¥¤¥ª¥ó 01 ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢µæ¶Ë¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼ÂÎ¸³¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥µ¥¤¥É¡ÊSXS¡Ë·¿Á´ÃÏ·ÁÂÐ±þ¼Ö¤Î»Ñ¤ò¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¥¹¥¿¥Ç¥£¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÌÊÆ¥È¥è¥¿¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É°¦¹¥²È¤Ç¤â¤¢¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¼çÆ³¤·¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÂÑµ×À¤È¥µ¥¤¥ª¥ó¤Î¼Â¸³ÅªDNA¤òÍ»¹ç¡£Ãµµá¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥Õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢·ó¥Ó¡¼¥¯¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹³«È¯Ã´ÅöÉû¼ÒÄ¹¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³»á¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ª¥ó01¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤È²æ¡¹¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¾ðÇ®¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡£Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈËÁ¸±¤Ø¤Î¿¼¤¤Ç®°Õ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥È¥é¥Ã¥¯·Ï¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¹â½ÐÎÏ¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÉÕ¤4µ¤Åû¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÊÇÓµ¤ÎÌÌ¤È¯É½¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï300PSÄ¶¤òÈ¯´ø¡£¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê²ÃÂ®¤ÈÍ¥¤ì¤¿¸úÎ¨¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥â¡¼¥É¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢EVÁö¹Ô¤Î¤ß¤ÇÀÅ½Í¤Ë¥È¥ì¥¤¥ë¤ò¿Ê¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¼«Á³¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤éÁö¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÂÎ¤Ï¥¼¥í¤«¤é¤ÎÀìÍÑÀß·×¤Ç¡¢¹âÂ®Áö¹Ô¡¢¸±¤·¤¤¥È¥ì¥¤¥ë¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÂÐ±þ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ÎÄ¹¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹½Å»ë¤Î¥È¥ì¥Ã¥ÉÉý¡¢¶¹¤¤¥È¥ì¥¤¥ë¡Ê¹Ó¤ì¤¿Æ»¡Ë¤Ç¤âµ¡ÉÒ¤ËÁö¤êÈ´¤±¤ëÀÇ½¤òÈ÷¤¨¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¿ÁöÇËÀ¡¿¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ç´ûÂ¸¤ÎSXS¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´À¤ÈÂÑµ×À¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬Ä¾ÀÜ³«È¯¤·¤¿¤³¤Î¼ï¤È¤·¤Æ½é¤ÎFIA½àµò¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¸¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢FIA¤Î¥ì¡¼¥¹´ð½à¤Ê¤É¤È¤â¸ß´¹À¤ò³ÎÊÝ¡£¶Ë¸Â´Ä¶¤Ç¤Î¿®ÍêÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¡¢¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥È¥è¥¿À½¤Î¶îÆ°·Ï¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥ì¡¼¥¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óµòÅÀ¡¢CALTY Design Research¡Ê¥«¥ë¥Æ¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ë¤¬Ã´Åö¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê³×¿·À¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÍ»¹ç¤·¡¢¹âÂ®¤Îº½µÖ¤«¤é¿ôÆü´Ö¤Î¥È¥ì¥¤¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¸úÎ¨¡¦ËÁ¸±¤ò°ìÂÎ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Þ¤È¤á¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥ª¥ó 01 ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈÎÇä¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¸úÎ¨¡¢ËÁ¸±À¤ò¤¤¤«¤Ë¹â¤á¤é¤ì¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤¿1Âæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£