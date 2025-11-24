Stray Kids¡¢¿·AL¡ØDO IT¡Ù¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤Ã£À®¡ªÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡¢Â¿¿ô¤Î¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤Ë
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×Stray Kids¤¬¡¢2025Ç¯¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ
µî¤ë11·î21Æü¡¢Stray Kids¤Ï¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSKZ IT TAPE ¡ÆDO IT¡Ç¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢21ÆüÉÕ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡¢¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¤ÎiTunes¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×1°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢37ÃÏ°è¤ÎiTunes¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤ÎÎß·×¥È¥Ã¥×¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¿·¶Ê¡ØDo It¡Ù¤â¤ä¤Ï¤ê¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡¢¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¤ÎiTunes¡Ö¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¡×1°Ì¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¿¥¤¤Ê¤É¡¢20ÃÏ°è¤ÎiTunes¡Ö¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¡×¥È¥Ã¥×¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇStray Kids¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡¢¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¤ÎiTunes¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥½¥ó¥°¡×¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤òÁí¤Ê¤á¤·¤¿¡£
À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àSpotify¤Ç¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡¢ÀèÎ©¤Ã¤ÆSpotify¤¬1½µ´Ö¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥×¥ì¥»¡¼¥Ö¿ô¤ò´ð½à¤Ë½ç°Ì¤òÉÕ¤±¤ë¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×10¡×¤Ç¡¢K-POP¥¢¥ë¥Ð¥à½é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢3½µÏ¢Â³¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤Î¥×¥ì¥»¡¼¥Ö¿ô¤ò¤â¤È¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ø¿´ÅÙ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖSpotify¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡×¤ÇK-POP¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ100Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØDo It¡Ù¤Ï11·î21Æü¤ÎSpotify¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤Ç333Ëü²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¤·¡¢¼«¸ÊºÇ¹â½ç°Ì¤Ç¤¢¤ë11°Ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹â½ç°Ì¤Ç¤¢¤ë¡ØCEREMONY¡Ù¤Î49°Ì¤«¤éÂçÉý¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿13°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤·¤¤Îò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØDIVINE¡Ù¤â¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì23°Ì¤È49°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹ÅöÆü¡¢¥Ï¥ó¥È¥Á¥ã¡¼¥È´ð½à¤Ç149ËüËç¤ÎÇä¾å¤òµÏ¿¤·¡¢1Æü¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òÃ£À®¡£¥Ï¥ó¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¡Ö½µ´Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×¡Ê2025.11.17¡Á23¡Ë¤È¥µ¡¼¥¯¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¡Ö½µ´Ö¥ê¥Æ¡¼¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×¡Ê2025.11.16¡Á22¡Ë¤Ç1°Ì¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØDo It¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï11·î21Æü16»þº¢¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡×1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢24Æü¸áÁ°¤Þ¤Ç4Æü´Ö¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥½¥¦¥ë¤ò¡È¸½ÂåÈÇ¿ÀÀç¡ÉStray Kids¤¬¸÷¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÇÀ÷¤á¾å¤²¤ë²áÄø¤òÉÁ¤¤¤¿º£²ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªº×¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¶õ´Ö±é½Ð¤È8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«¤ëÌÌÇò¤µ¤ò²Ã¤¨¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇºÆÀ¸¿ô3100Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Stray Kids¤ÏËÜÆü¡Ê11·î24Æü¡Ë14»þ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØDo It¡ÊRemixes¡Ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¤ÎÀª¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
