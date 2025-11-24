±ÊÅçÍ¥Èþ¥¢¥Ê¡¢1ºÐÌ¼¤Î¤ª·è¤Þ¤ê¥Ý¡¼¥º2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬½ÂÂÚ¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/24¡Û¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±ÊÅçÍ¥Èþ¤¬11·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û34ºÐ¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ë²Ä°¦¤µ¡×1ºÐÌ¼¤È¾Ð´é¤ÇÌ©Ãå
±ÊÅç¤Ï¡Ö¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤È¤¥¡¼¤æ¡¼¡ª¤È¡¢Ì¼¤Ë²¿ÅÙ¤â½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿34ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×¤È34ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖºÇ¶á¼Ì¿¿¤ò»£¤ë»þ¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¥±¡¼¥¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤À»®¤ÎÁ°¤ÇÌ¼¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢Î¾¼ê¤Î»Ø¤òËË¤Ë¤¢¤Æ¤¿¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¤ÎÌ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¤Þ¤¿¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬½ÂÂÚ¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ë²Ä°¦¤µ¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÊÅç¥¢¥Ê¤Ï¡¢2021Ç¯3·î¤ËÆ±¶É¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È·ëº§¡£2024Ç¯1·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
