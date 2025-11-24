°ÕÃæ¤Î¥«¥ì¤òÍ¶¤¦¤Ê¤é¥³¥ì¡ª¡ÖÃË¤¬¤½¤½¤é¤ì¤ëÆé¥á¥Ë¥å¡¼¡×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¼«Âð³«ºÅ¤ÎÆé¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ì¤ò²È¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡ÖÂçµÁÌ¾Ê¬¡×¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾ò·ïÈ¿¼Í¤Ç¡Ö¹Ô¤¯¡ª¡×¤È¸À¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¿©Íß¤ò»É·ã¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À500Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö°ÕÃæ¤Î¥«¥ì¤òÍ¶¤¦¤Ê¤é¥³¥ì¡ª¡ØÃË¤¬¤½¤½¤é¤ì¤ëÆé¥á¥Ë¥å¡¼¡Ù£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÆüËÜ¼ò¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ê¡Ö¤ª¤Ç¤óÆé¡×
¡ÖÁê¼ê¤Î¹¥¤¤Ê¤ª¤Ç¤ó¼ï¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÊÑ¤ï¤ê¼ï¤âÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ö¤ª¤Ç¤óÆé¡×¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ì¤òÍ¶¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤ª¤Ç¤ó²°¤Ë¹Ô¤¯Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ï¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¥ª¥È¥Ê¤ÎÃËÀ¤Ë¤ÏÂç¹¥É¾¤Ê¡ÖÅòÆ¦Éå¡×
¡Ö°ßÄ²¤Î¼å¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿ÅòÆ¦Éå¤¬°ìÈÖ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµÞ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÖÅòÆ¦Éå¡×¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ì¤òÍ¶¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÅòÆ¦Éå¤À¤±¤Ç¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤¬¼å¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤ä¾ÆÃñ¤Ê¤É¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¾¡Éé¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¼«Âð¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¡Ö¥«¥ì¡¼Æé¡×
¡Öº£É÷¤ÎÆé¤Ï¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥ì¡¼Æé¤ä¥È¥Þ¥ÈÆé¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¡¼¥ÖÆé¡×¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ì¤òÍ¶¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼ïÆé¥È¡¼¥¯¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤·¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û´¨¤¤µ¨Àá¤ËÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ö¥¥à¥Á¥Á¥²¡×
¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯´¨¤¤Æü¤Ë¡Ø¿É¤¤Æé¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤ê¤¿¤¤¤Í¡¼¡Ù¤È¸À¤¨¤Ð¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Åâ¿É»Ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö´Ú¹ñÆé¡×¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ì¤òÍ¶¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¿É¤¤¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊÃËÀ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡Ö¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡×
¡ÖÆé¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¤Ç¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÃË¤Î¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡×¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ì¤òÍ¶¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Ê¤é¡¢¥Á¡¼¥º¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¿©¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¥·¥á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥ê·Ï¡ª¡Ö¤â¤ÄÆé¡×
¡Ö»ä¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÃË¤Î¿Í¤Ï´î¤Ö¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ë¥é¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¤â¤ÄÆé¡×¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ì¤òÍ¶¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥·¥á¤Ï¥é¡¼¥á¥óÇÉ¡©¤½¤ì¤È¤â»¨¿æÇÉ¡©¡×¤ÈÍ¶Æ³¤·¤Æ¡¢¾å¼ê¤Ë¤½¤Îµ¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡ÛÄêÈÖ¤«¤Ä¹âµé¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë¡Ö¤¹¤¾Æ¤¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃË¤òÄà¤ë¤Ê¤é¤ªÆù¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÆù¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¡Ö¤¹¤¾Æ¤¡×¤ä¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡×¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ì¤òÍ¶¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤¤¤ªÆù¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤à¤È¡¢Áê¼ê¤â¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡ÛÀÐ¼íÆé¡¢¤¤ê¤¿¤ó¤ÝÆé¤Ê¤É¡Ö¶¿ÅÚÆé¡×
¡Ö¡Ø¼Â²È¤ÎÊìÄ¾ÅÁ¤Î¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÀâÌÀ¤ËÃËÀ¤Ï¼å¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¡Ö¶¿ÅÚÆé¡×¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ì¤òÍ¶¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¿·´¬ºú¤ò¼è¤ê´ó¤»¤¿¤ó¤À¡¼¡×¤Ê¤É¤È¿©ºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¼¨¤¹¤È¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¡ÖÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿å¿æ¤¡×
¡Ö¡Ø³°¿©¤Ð¤«¤ê¤ÇÌîºÚ¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¹¤«¤µ¤ºÍ¶¤¦¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¡Ö¿å¿æ¤¡×¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ì¤òÍ¶¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤¹¤®¤Æ¿©»Ø¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ê¤é¡¢¡Ö£´»þ´Ö¤«¤±¤Æ·Ü¥¬¥é¤ò¼Ñ½Ð¤¹Í½Äê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ê¤É¤È¥¹¡¼¥×¤Ë¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÃËÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤½¤é¤ì¤ëÆé¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£Áê¼ê¤È¤Î²ñÏÃ¤«¤é½ù¡¹¤Ë¹¥¤ß¤ò³ä¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¼Â¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÈï¤»¤ë¤Î¤¬°ÂÁ´ºö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯7·î1Æü¤«¤é3Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×500Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
