¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬£²£´ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£µ»þ¡Ë¤ËÍËÆü¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Å´Æ»Ï©Àþ¤Î°¦¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÏÀâ¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÆü´©£Â£É£Î£Ë£Á£Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÅìµþÅÔ¿´¤È±©ÅÄ¶õ¹Á¤ò·ë¤ÖÅìµþ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤¬º£·î£±Æü¤«¤éÏ©Àþ¤Î°¦¾Î¤È¤·¤ÆÅìµþ¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌ¾¾Î¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤Þ¤ÞÌµ¸À¤Ë¡£¤ä¤Ã¤È¸ý¤ò³«¤¯¤È¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤òºÇ½ªÅª¤Ë¤ª·è¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î¾åÁØÉô¤ÎÊý¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ß¤ó¤ÊÈùÌ¯¤ÊÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤Ã¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¼ã¤¤»Ò¤Ï¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤â¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥é¥¤¥ó¡¢¥Ê¥¦¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡£
¡¡ÈÖÁÈÂ¦¤¬¡¢ÅìÉð¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¤¥ó¡ÊÅìÉðÌîÅÄÀþ¡Ë¡¢ÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡ÊÅìÉð°ËÀªºêÀþ¡Ë¡¢Åìµþ¤µ¤¯¤é¥È¥é¥à¡ÊÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¡Ë¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀþ¡Êºë¶Ì¹âÂ®Å´Æ»Àþ¡Ë¡¢Åìµþ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥é¥¤¥ó¡Ê£Ê£ÒÀÄÇßÀþ¡Ë¡¢¤æ¤á¤â¤°¤é¡ÊÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡¢ÅÔÃÎ»ö¤Ë¤è¤êµÑ²¼¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿³ÆÅ´Æ»Ï©Àþ¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿°¦¾Î¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤ÎÅìÉð¤Î£²¼ÖÀþ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¡È¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ÉÅµ·¿Åª¤ÊÌ¾Á°¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤¿¥Þ¥Ä¥³¡£
¡¡¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤Ã¤Æ¡¢°ËÀªºê¤Î¿Í¤«¤é¤·¤¿¤é¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ã¤Æ²¿¥¥íÀè¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡©¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀõÁð¤Î¿Í¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢°ËÀªºê¤Ï²¿¥¥íÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¡©¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤æ¤á¤â¤°¤é¤Î°¦¾ÎµÑ²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¾®ÃÓ¡ÊÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¡Ë¤µ¤ó¤¬½é¤á¤ÆÎ©ÇÉ¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÆÇÀå¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì·Ï¤ÇÄêÃå¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤æ¤ê¤«¤â¤á¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤æ¤ê¤«¤â¤á¤Ï¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¦¤ÈËÜÊª¤ÎÌ¾Á°¤¬Æñ¤·²á¤®¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¤æ¤ê¤«¤â¤á¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¡¦ÅìµþÎ×³¤¿·¸òÄÌÎ×³¤Àþ¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤«¤é¡¢¤æ¤ê¤«¤â¤áÁ°Äó¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ¾Á°¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢ÄêÃå¤·¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Â¾¤ÏÁ´Éô¡¢ÄêÃå¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤À¤«¤é¡¢¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¤Ï¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£ÄêÃå¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Ê¤¼¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ì¾¾Î¤¬¡£Åì³¤Æ»Àþ¤¬ÅÓÃæ¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æ¿·½ÉÂ¦¤Ë¹Ô¤¯Ï©Àþ¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¿·¤·¤¤Ï©Àþ¤À¤«¤éÄêÃå¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¤¥ó¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¥À¥µ¤¤¤Ã¤¹¤±¤É¤Í¡£°ÕÌ£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡¢¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï¡×¤È¥À¥á²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£