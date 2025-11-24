ÌÌÇò¤µ¤¬Áý¤¹¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥â¡¼¥É¡¡¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA390 GTS¡Ê2¡Ë¡¡¿·¤¿¤ÊÇ»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤âÉ¬Í×¡©
½¼Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤ÉÂ®¤¤GTS¡¡³ê¤é¤«¤Ê¥Ñ¥ï¡¼´¶
¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤ÎÂè3ÃÊ¤È¤Ê¤ë¡¢ÅÅÆ°¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎA390¡£¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç469ps¤ò¸Ø¤ëGTS¤Ï¡¢0-100km/h²ÃÂ®¤ò3.9ÉÃ¤Ç¤³¤Ê¤¹¡£¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯ 5N¤è¤êÂ¿¾¯¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÎô¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½¼Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤ÉÂ®¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇ»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤âÉ¬Í×¡©¡¡A390¡¡A110¤ÈA290¡¡¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N¤È¥»¥Ë¥Ã¥¯ E-¥Æ¥Ã¥¯¤â¡¡Á´118Ëç
¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÈ¿±þ¤Ï²á¾ê¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ÎÁàºî¤ËÂÐ¤·¤Æ³ê¤é¤«¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬È¯À¸¤·¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡£A110¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¹çÀ®¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÃÏ²¼Å´¤ÎÃæ¤Î¤è¤¦¤Ê¶Á¤¤ËÉ®¼Ô¤ÏÊ¹¤³¤¨¤¿¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA390 GTS¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë
¼ê¸µ¤Ë¤Ï¡¢²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥¤òÄ´À°¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¥ë¡£¥Ö¥ì¡¼¥¥Ú¥À¥ë¤Î´¶¿¨¤Ï¡¢Æ§¤ß»Ï¤á¤Ç¼ã´³½À¤é¤«¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍê¤â¤·¤¤À©Æ°ÎÏ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡£Ëà»¤¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ï¥¤¥ä¤ÇÀ©¸æ¤µ¤ì¤ë¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¡Ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î4¼ïÎà¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹Å¤µ¤ä¡¢Á°¸å¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¡£²¼¼ê¤ËÊÑ¤¨¤ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼ÑµÍ¤á¤¿½é´ü¾õÂÖ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¡¢Æ±¼Ò¤Îµ»½Ñ¼Ô¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
ÌÀ¤é¤«¤ËÌÌÇò¤µ¤¬Áý¤¹¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥â¡¼¥É
A390¤ÎÁà½ÄÀ¤¬¡¢A110¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Â¨Åú¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Ç¨¤ì¤¿¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ë¡¦¥â¡¼¥É¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ÎÅÅÆ°¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤Ï¹â¤¯¡¢¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤ë¤È²º¤ä¤«¤Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥¢¡£ÅÅ»ÒÀ©¸æ¤¬Å¬ÅÙ¤Ë¤Ê¤À¤á¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥â¡¼¥É¤ÏÅÅ»ÒÀ©¸æ¤Î²ðÆþ¤¬´Ë¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¶Ï¤«¤Ë½Å¤¯¤Ê¤ëÄøÅÙ¤À¤¬¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÌÌÇò¤µ¤¬Áý¤¹¡£¸åÎØ¶îÆ°¤Î´¶³Ð¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¦¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä4S¤Ï¡¢³Î¤«¤ÊÂ¼è¤ê¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¥Î¡¼¥º¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA390 GTS¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë
¥Ö¥ì¡¼¥¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ò·¹¤±¤ë¤È¡¢¥ê¥¢¤òÄ©È¯¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥â¡¼¥É¤òÌä¤ï¤º»ÍÎØ¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ°¤¤òÍ½Â¬¤·¡¢²áÅÙ¤Ê¥Æ¡¼¥ë¥¹¥é¥¤¥É¤ÏÄÀ¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´°Á´¤Ë¼«Á³¤ÊµóÆ°¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
°ìÈÌÆ»¤Ç¤ÏÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¤ì¤Ê¤¤
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î°ìÈÌÆ»¤Î¸Â¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ÎA290¤è¤ê¸Â³¦ÎÎ°è¤¬ÍÚ¤«¤Ë¾å¤Ç¡¢Ç½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¤ì¤Ê¤¤°õ¾Ý¡£³«ÊüÅª¤Ê¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤é¡¢¸²¤Ë¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Î´¶¿¨¤Ï¥ë¥Î¡¼¤Ë¶á¤¯¡¢ÀÚ¤ê»Ï¤á¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤ä¤ä²áÉÒ¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÂ®ÅÙ°è¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤â¡¢Á°¸å¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£¥È¥ë¥¯¥Ù¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤Î°ÒÎÏ¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA390 GTS¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë
Âç¤¤Ê¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÈÄÌ¾ï¤Î¥À¥ó¥Ñ¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÏÎÉ¹¥¡£¹Å¤á¤À¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï²÷Å¬¤È¸Æ¤Ù¤ë¡£
ÅÅÈñ¤Ï¡¢¥«¥¿¥í¥°ÃÍ¤ÇA390 GT¤¬5.3km/kWh¤Ç¡¢GTS¤¬4.8km/kWh¡£¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì555km¤È503km¤¬¼çÄ¥¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤ÏÌó5Ëü9000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1204Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¿·¤¿¤ÊÇ»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤âÉ¬Í×
2´ð¤Î¥ê¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢¼«ºß¤Ê¥È¥ë¥¯¥Ù¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤¿A390¡£ÉÔÂ¤Ê¤¯Â®¤¯¡¢¥«¥¿¥í¥°¾å¤Ï¹ÒÂ³µ÷Î¥¤â½¼Ê¬¤ËÄ¹¤¤¡£¥ë¥Î¡¼¡¦¥»¥Ë¥Ã¥¯ E-¥Æ¥Ã¥¯¤ÈÂ¿¤¯¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÇ»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¨¤ë¡£¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯ 5N¤Î¤è¤¦¤Êµ¿»÷ÊÑÂ®¤ä¡¢ÌöÆ°Åª¤Ê¥ê¥¢¥¢¥¯¥¹¥ë¤ÎÀ©¸æ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÁØÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA390 GTS¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë
¢þ¡§¶½Ì£¿¼¤¤ÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡¡¾å¼Á¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÈÁà½ÄÀ
¢¤¡§¤â¤¦¾¯¤·Á¯ÌÀ¤Ç±Ô¤¤Áà½ÄÀ¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¡°Å¤á¤Ç¶¹¤¤¸åÀÊ
¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA390 GTS¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§Ìó6Ëü8000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1387Ëü±ß¡¿Í½ÁÛ¡Ë
Á´Ä¹¡§4615mm
Á´Éý¡§1885mm
Á´¹â¡§1532mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§220km/h
0-100km/h²ÃÂ®¡§3.9ÉÃ
¹ÒÂ³µ÷Î¥¡§503km
ÅÅÈñ¡§4.8m/kWh
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§¡Ýg/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§2121kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§ÈóÆ±´ü¥â¡¼¥¿¡¼¡ÊÁ°¡Ë¡Ü¥Ä¥¤¥ó±Êµ×¼§ÀÐÆ±´ü¥â¡¼¥¿¡¼¡Ê¸å¡Ë
¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡§89.0kWh
µÞÂ®½¼ÅÅÇ½ÎÏ¡§190kW¡ÊDC¡Ë
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§469ps¡Ê¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¡Ë
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§83.9kg-m¡Ê¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¡Ë
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§1Â®¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¿»ÍÎØ¶îÆ°