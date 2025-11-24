¡Ö¶öÁ³¡×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°é»ùÊü´þ¤Ç·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿37ºÐºÊ¡¢39ºÐÉ×¤¬ÀïØË¤·¤¿´í¸±¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°
¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ÎÇØ¸å¤Ë¡¢Îø¿´¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤ÈÎø°¦¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Þ¤¬¤¤¤Î¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÉâµ¤¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿´¤ËÉÂ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÌÑÁÛ¤Ë¤È¤é¤ï¤ìË½Áö¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢10Ç¯°Ê¾å¡¢3000·ï°Ê¾å¤ÎÄ´ºº¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë»äÎ©ÃµÄå¡¦»³Â¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¿´Íý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢ÁêÃÌ¤«¤éÄ´ºº¸å¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ÍÍê¿Í¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤·¡¢µß¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³Â¼¤µ¤ó¤¬¿´¤Î¥±¥¢¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¤â´Þ¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»öÎã¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤ëº¤Æñ¤äÇº¤ß¤ò¤¢¤Ö¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤¯Ï¢ºÜ¡ÖÃµÄå¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡×¡£¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Î¿´¤Î¤¢¤êÊý¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²ó¤Î°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢39ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Çîµª¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£¼ø¤«¤êº§¤·¤Æ10Ç¯¡¢37ºÐ¤ÎÀì¶È¼çÉØ¤ÎºÊ¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢9ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¡£
½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¡¢Çîµª¤µ¤ó¤¬ºÊ¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½ÐÄ¥»þ¤Î¶õ¹Á¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤è¤¯¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë°¦¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¤È¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Þ¤¬¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤«¤éºÊ¤Ï25Ëü±ß¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Û¤Ü°é»ù¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Çîµª¤µ¤ó¤ÎÄ¹´ü½ÐÄ¥»þ¡¢ºÊ¤¬Åö»þ5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Ë¿©»ö¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤¿Â©»Ò¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¾¦ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·Ù»¡¤¬½ÐÆ°¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
»³Â¼¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Çîµª¤µ¤ó¤¬½ÐÄ¥¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«8»þ¤ËºÊ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£ºÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÃëÌëÌä¤ï¤º²È¤ò½Ð¤ë¡£¤½¤³¤ËÉâµ¤¤òµ¿¤¤¡¢Î¥º§¤Î¾Úµò¸Ç¤á¤Î¤¿¤á¤ËÄ´ºº¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖºÊ¤ÏÅÚÆü¡¢É¬¤º³°Çñ¤ò¤·¤Þ¤¹¡×
Çîµª¤µ¤ó¤«¤é¡ÖºÊ¤ÏÅÚÆü¡¢É¬¤º³°Çñ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºÊ¤Î¹ÔÆ°¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º¤ÏÅÚÍËÆü¤ÎÄ«¡¢¼«ÂðÁ°¤ÇÄ¥¤ê¹þ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£Çîµª¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤Î»ý¤ÁÊª¤À¤È¤¤¤¦°ì¸Í·ú¤Æ¤Ï¡¢¹âµé½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÛ30Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÎÃíÊ¸½»Âð¤Ç¡¢²ÈÂ²3¿Í¤¬½»¤à¤Ë¤Ï¹¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«¡¢9»þ¤ËÇîµª¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò¤¬³°½Ð¡£Â©»Ò¤ÏÇîµª¤µ¤ó¤Ë¤È¤Æ¤â¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãë12»þ¡£Çîµª¤µ¤ó¤¬¡ÖÈ´·²¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢À¹Ô°Ù¤â¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤¤¤«¤éÊÌ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤ÊÂÎ¤Ä¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¥È¤âÂç¤¤¯ÃËÀ¤¬¹¥¤¤½¤¦¤ÊÂÎ¤Ä¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½¼Â²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¤ï¤«¤ë¹õ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥â¥³¥â¥³ÁÇºà¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¹â²Á¤Ê¤³¤È¤Ï±óÌÜ¤«¤é¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅ¼Ö¤ÇÅÔ¿´ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÈùÆ°¤À¤Ë¤»¤º1»þ´ÖÄøÅÙ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢Çîµª¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥àÂå¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ì¡¢¶öÁ³¤À¤Í¡×
14»þ15Ê¬¤ËºÊ¤ÏÊâ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£200¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÊâ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤¢¤ì¡¢¶öÁ³¤À¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ëÃËÀ¤ËÏÓ¤òÍí¤á¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢ºÊ¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤ê¤Ä¤Ä¡¢¶á¤¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤½¤é¤¯ºÊ¤Ï¤³¤ÎÃËÀ¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£16»þ30Ê¬¤Ë¼ê¤ò·Ò¤®¤Ê¤¬¤é½Ð¤Æ¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢¶á¤¯¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÁ°¤ÇÊÌ¤ì¡¢ÃËÀ¤ÏÅ¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éºÊ¤Ï½ÂÃ«¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È½Ï½÷¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë½÷À¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¦¥ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¬Èâ¤ÎÃæ¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤Ï¿¼Ìë0»þ¤Þ¤Ç¤³¤ÎÅ¹¤Ë¤ª¤ê¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈÃËÀ¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÁ°¤ÇÂÔµ¡¡£30Ê¬¸å¤ËÃËÀ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤éÃËÀ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë1Çñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆüÍËÆü¡¢ÃËÀ¤Ï8»þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤ªÅ¹¤Ø¡¢ºÊ¤Ï10»þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤ÆÅÅ¼Ö¤È¥Ð¥¹¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¡¢ÅìµþÅìÉô¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÃËÀ¤È¡Ä
Èæ³ÓÅªÂç¤¤Ê±Ø¤Ç¹ß¤ê¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê²È¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤Þ¤¹¡£¥¬¥ì¡¼¥¸¤Î¼Ö¤«¤é¶ÚÆù¼Á¤ÊÃËÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡ÖÆüÍËÆü¡¢¤è¤¯²ñ¤¦¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢ºÊ¤òÀèÆ³¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢300¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÊâ¤¤¤¿ÌÚÂ¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¾®Áö¤ê¤Ç¼Ö¤ËÌá¤ê¡¢ÂçÎÌ¤Î¿©ºà¤ò¼«Âð¤ËÈÂÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇºÊ¤¬¤¤¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£
ÃËÀ¤¬Íè¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤°¤ËÀ¸ò¾Ä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºÊ¤ÏÁê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò²¿ÅÙ¤â¸Æ¤Ó¡¢Áê¼ê¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Çîµª¤µ¤ó¤¬¡ÖºÊ¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÊÌ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢ºÊ¤ÏÀ°ÍÂ¸¾É¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹Ô°Ù¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÃËÀ¤Ï¤µ¤Ã¤µ¤È¼«Âð¤Ëµ¢¤ê¡¢ºÊ¤Ï17»þ¤Ë¸°¤â¤«¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¤Ç¤Þ¤¹¡£ºÊ¤¬¥Ð¥¹°ÜÆ°¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢¸å¤í¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊ¤Ï2¿Í¤ÎÃËÀ¤ò°ÌÃÖ¾ðÊó¤¬¤ï¤«¤ëµ¡´ï¤ò»È¤¤¡¢µï¾ì½ê¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤òÃËÀ¤¿¤Á¤Ï¤¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë2025Ç¯11·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤ÎÆâ³Õ°Ñ°÷²ñ¤Ç¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Î²þÀµ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿Ê¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤ò¡¢Áê¼ê¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤º¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²èÌÌ¤´¤È»£±Æ¤·¤Þ¤¹¡£
°ÌÃÖ¾ðÊó¤¬¤ï¤«¤ë¥¿¥°¤ò¥Ð¥Ã¥°¤Ë¡Ä
°Ê¾å¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢Çîµª¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤êÍîÃÀ¤·¤Æ¡¢¡ÖÉâµ¤¤Ï¤È¤â¤«¤¯À»º¶È¶ÐÌ³¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤ÈÏÃ¤¹¤È¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È³«¤Ä¾¤é¤ì¡¢¤È¤ê¤Ä¤¯Åç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃËÀ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¼ã¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢24ºÐ¤ÇºÊ¤È¤Ï´ûº§¼Ô¹ç¥³¥ó¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÊ¤Ï¥°¥ë¥á·Ï¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤À¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦ÃÎ¸©¤ËºÊ»Ò¤¬¤¤¤ë¡£Åìµþ¤Ç¥»¥Õ¥ì¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·ÚÎ¨¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¡¢²¿ÅÙ¤â»ä¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
ÃËÀ¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¸å¡¢ºÊ¤ÈÃËÀ¤Ï¶öÁ³Åª¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¡£¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Å¤Í¤Æ¼Õºá¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£°ÌÃÖ¾ðÊó¤¬¤ï¤«¤ë¥¿¥°¤òÃËÀ¤¬¤¤¤Ä¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤Î¿Í¤È¤Ï´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤«¤é¤Þ¤À1¥õ·î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊ¤Ï¡ÈÉ×¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ïµ÷Î¥¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸å¤ËºÊ¤Î¥«¡¼¥ÉÍúÎò¤«¤é¡¢ÃËÀ¤ÎºÊ»Ò¤¬½»¤à²È¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤Î3ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Ç30ºÐ¤ÇºÊ»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢´Ø·¸¤Ï2Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï¤³¤ÎÃËÀ¤Î»ý¤ÁÊª¤Ç¡¢ÃÏÊý¤«¤é½Ð²Ô¤®¤ËÍè¤¿¿Í¤¬½»¤à¤¿¤á¤Î²È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÊ¤ÏÃËÀ¤Î¼Ö¤Ë¥¿¥°¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÃËÀ¤¬Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯»þ´ÖÂÓ¤ò²¡¤µ¤¨¡¢µ¢¤ë¤È¤³¤í¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ºÊ¤Ï¡È¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÂç¼ê´ë¶È¤ÎÀµ¼Ò°÷¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
2¿Í¤ÎÃËÀ¤ÎÏ¿²»¤ò¡¢ÊÛ¸î»ÎÆ±ÀÊ¤Î¸µ¡¢ºÊ¤ËÊ¹¤«¤»¤¿¤é¡¢Éâµ¤¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£Çîµª¤µ¤ó¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö²È¤¬¹¤¹¤®¤Æ¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬°¤¤¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤Ç¤âºÊ¤ÎÂÎ¤ËÌ¤Îý¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÊ¤Î·ä¤ò¸«¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀÅª¤ËºÝ¤É¤¤¼Ì¿¿¤Î¼«»£¤ê¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃËÀ¤ËÁ÷¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¶³¦À¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾ã³²¤Îµ¿¤¤
¥¹¥È¡¼¥«¡¼Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò²£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ºÊ¤Ï°ÍÂ¸¾É¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÁáµÞ¤ËÀìÌç°å¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Þ¤·¤¿¡£Çîµª¤µ¤ó¤¬ºÊ¤òÀº¿À²Ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢¶³¦À¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾ã³²¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Èº®Æ±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢í¯Ýµ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ë¶¯¤¯¡¢¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÛ¾ÚË¡Åª¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ê¤É¤ÇÀìÌç°å¤Î¼£ÎÅ¤¬ÁáµÞ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ã³²¤Ï°äÅÁÅªÍ×°ø¤È´Ä¶Í×°ø¡¢¤½¤·¤ÆÍÄ¾¯´ü¤ÎÂÎ¸³¤¬Ê£»¨¤Ë¤«¤é¤ß¤¢¤Ã¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÊ¤Î¼Â²È¤ËÏ¢Íí¤·¡¢Î¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿¸å¡¢°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤ÏÉã¿Æ¤¬¤¹¤Ç¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êì¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¡¢½Â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È100Ëü±ß½Ð¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢´î¤ó¤ÇÏ¢¤ìµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤â¡È¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÉÝ¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢º£¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÊ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ»º¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÏÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ÈþÍÆÀ°·ÁÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÊ¤ÏÊÛ¸î»Î¤ËÍ¡¤µ¤ì¤Æ¡¢2¿Í¤ÎÃËÀ¤Ø¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Þ¤¬¤¤¤Î¹Ô°Ù¤â¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¡¢ËÍ¤¬ºÊ¤ÎÉâµ¤¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢2¤Ä¤Î²ÈÄí¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
ºÊ¤Ï¡¢¼ã¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¡¢ÀÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤ÉÌÜ¸º¤ê¤¹¤ëÃ´ÊÝ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¡¢±³¤ÇÅÉ¤ê¸Ç¤á¤ë¿ÍÀ¸¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÊ¤ÎÊì¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ºÊ¤â¤Þ¤¿¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍýÍ³¤ÇÅÜÌÄ¤é¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ç¤¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤º¤Ë¤¤¤¿ÍÄ¾¯´ü¤ÎÂÎ¸³¤¬¡¢¶³¦À¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾ã³²È¯¾É¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤ì¤Ð¼«Î©¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÊ¤¬¤³¤ì¤«¤éÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Ä¤Ä¡¢Àº¿À²Ê¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢ÉÔ°Â¤¬¼è¤ê½ü¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤éµ§¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¥º§¸å¡¢Çîµª¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò¤Ï¡¢¼Â²È¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹¬¤¤¡¢5ºÐ¤Î¤È¤¤Î³¤³°½ÐÄ¥»ö·ï¤ÇÇîµª¤µ¤ó¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼Â²È¤Î²ÈÂ²¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Â©»Ò¤µ¤ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤«¤éÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤¬¤â¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¤Á¤ó¤Èµ¤¤Å¤¡¢µÞ¤®ÂÐºö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤ÎÄ´ººÎÁ¶â¤Ï30Ëü±ß¡Ê·ÐÈñÊÌ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û½ÐÄ¥Ãæ¤Ë·Ù»¡º»ÂÁ¡¢»Ò¶¡¤¬»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ËÊÝ¸î¡Ä°é»ùÊü´þ¤ÎºÊ¤È39ºÐÉ×¤¬¤½¤ì¤Ç¤âÎ¥º§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³