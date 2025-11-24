²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÅÅÆ°¤ÎA110¡©¡¡¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA390 GTS¡Ê1¡Ë¡¡¥â¡¼¥¿¡¼3´ð¤Îµ¤±Ô¥Ï¡¼¥É¤ò³µÀâ
²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì
21À¤µª¤ËÉü³è¤·¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡£Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿A110¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤À¡£2026Ç¯Æâ¤ËÀ¸»º¤ò½ª¤¨¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡£2ºîÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ë¥Î¡¼5 E-¥Æ¥Ã¥¯¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¡¢A290¡£¤³¤ì¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê±¿Å¾¤¬³Ú¤·¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇ»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤âÉ¬Í×¡©¡¡A390¡¡A110¤ÈA290¡¡¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N¤È¥»¥Ë¥Ã¥¯ E-¥Æ¥Ã¥¯¤â¡¡Á´118Ëç
Â³¤¯3ºîÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¯¥ë¥Þ¡£¤½¤ì¤¬¡¢º£²ó»î¾è¤·¤¿A390¤È¤Ê¤ë¡£2025Ç¯¤Î¿··¿¼Ö¤À¤«¤é¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¤Ê¤³¤È¤ä¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤³¤È¤Ø¶Ã¤¯¿Í¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA390 GTS¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë
AUTOCAR¤ÎÆÉ¼Ô¤Ê¤é¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Ï²¿¤è¤ê¤â·Ú¤µ¤ò½Å»ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£A110¤â¡¢Ìó1.1t¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤¬EV¤Ï¡¢·Ú¤¯ºî¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡£¥È¥ë¥¯¥Ù¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤È¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¿¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¡¢·Ú²÷´¶¤òºÆ¸½¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤ë¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËA110¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ë¤¯¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¯¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤äÍµ¡Åª¤ÊÌÌ¹½À®¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤È¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Ê¤É¤Ø¡¢ÆÃÄ§¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤À¡£
¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï·×3´ð¡¡GT¤Ï400ps¡¡GTS¤Ï469ps
µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¡¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥»¥Ë¥Ã¥¯ E-¥Æ¥Ã¥¯¤È´Ø·¸À¤¬¶á¤¤¡£¤À¤¬¡¢¶îÆ°ÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤ÏÊÌÊª¤Ç¡¢Á°¤Ë1´ð¡¢¸å¤í¤Ë2´ð¡¢¹ç·×3´ð¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥¹¥é¡¦¥â¥Ç¥ëS ¥×¥ì¥¤¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
A390 GT¤Ç¤Ï3´ð¤È¤â½ÐÎÏ¤Ï133ps¤Ç¡¢¥È¥ë¥¯¤ÏÁ°¤¬24.2kg-m¡¢¸å¤í¤¬21.5kg-m¤Èº¹¤¬¤¢¤ë¡£A390 GTS¤Ç¤Ï156ps¤Ø¶¯²½¤µ¤ì¡¢Á°¤¬30.4kg-m¡¢¸å¤í¤¬26.6kg-m¤ÈÂÀ¤¯¤Ê¤ë¡£¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¤Ç¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï¡¢GT¤¬400ps¡¢GTS¤Ï469ps¤¬¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA390 GTS¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë
¤³¤Î¹½À®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º¸±¦¤Î¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¤Î²óÅ¾¿ô¤ò¥â¡¼¥¿¡¼¤ÇÄ¾ÀÜÄ´À°¤Ç¤¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¤ØÍê¤é¤º¤Ë¥È¥ë¥¯¥Ù¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤Êµ»½Ñ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¥ê¥¢Â¦¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼¤ò1´ðÀÑ¤à¤è¤ê¡¢¾®¤µ¤á¤Î2´ð¤òÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤ËÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¾®·¿²½¤â¼Â¸½¡£²Ù¼¼¤Î³ÈÂç¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯ 5N
89kWh¤Î¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¡¢¥»¥Ë¥Ã¥¯ E-¥Æ¥Ã¥¯¤È¤ÏÊÌÊª¤Ç¡¢½¼ÅÅÎÌ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¾ï¤ËºÇÂç¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÄÊÌ¤Î¥»¥ë¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£ÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÎÀ©¸æÅÅ°µ¤Ï400V¡£µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ï¡¢ºÇ¹â190kW¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Îº¹¤¬Âç¤¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Á°¸å¤È¤â¶¦ÄÌ¡£¤½¤Î¤«¤ï¤ê¥È¥ì¥Ã¥É¤¬¹¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÆÀ¤¿¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉôÉÊ¸ò´¹¤Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA390 GTS¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë
GT¤Ë¤Ï¡¢20¥¤¥ó¥Á¡¦¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¦¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¥Ý¡¼¥ÄEV¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢GTS¤Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä4S¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¡£ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï100mm¤Û¤ÉÃ»¤¤¤¬¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯ 5N¤À¤í¤¦¡£
¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤é¤·¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÆâÁõ
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥»¥Ë¥Ã¥¯ E-¥Æ¥Ã¥¯¤È¶¦ÄÌÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Øµ¤¤Å¤¯¡£¤À¤¬ÁÇºà¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤¬Áý¤·¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÏÀìÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ì¥¶¡¼¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¾ú¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤âA390¤ÎÀìÍÑÉÊ¡£²£Êý¸þ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÀ¤¬¼ã´³Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¤È¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥ë¥Î¡¼¤ÈÆ±¤¸¡£¥á¥Ë¥å¡¼¹½Â¤¤ÏÄ¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¡¢È¿±þ¤ÏÁÇÁá¤¤¡£µ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA390 GTS¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë
¼ÖÆâ¶õ´Ö¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·³«ÊüÅª¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¹â¤á¤Î°ÌÃÖ¤Î¥¬¥é¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢¸åÀÊÂ¦¤ÏÇö°Å¤¤¡£Á°¸åÊý¸þ¤ÏÆÃ¤Ë¡¢4615mm¤ÎÁ´Ä¹¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¹¹¤ËÍ¾Íµ¤¬Íß¤·¤¤¡£²Ù¼¼¤Ï¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯ 5N¤è¤ê¹¤¯¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁö¤ê¤Î°õ¾Ý¤È¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA390 GTS¡Ê2¡Ë¤Ë¤Æ¡£