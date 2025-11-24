DeNA¤¬ËèÇ¯¹±Îã¡Ö¥¥Ã¥º¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¼Â»Ü¡¡Åû¹á¡¢Æ£Ï²¤é¤¬Ç®·ì»ØÆ³
¡¡DeNA¤Ï24Æü¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢²£¿Ü²ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢Ë¡ÂçÌîµåÉô¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡Ö¥¥Ã¥º¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡Åû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¡¢ËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¡¢Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤é¤â»²²Ã¤·¡¢¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î»ØÆ³¤ò¼Â»Ü¡£ºÇ¸å¤Ë¤ÏÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï579¿Í¡¢²£¿Ü²ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï602¿Í¡¢Ë¡Âç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï339¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¢§DeNA¡¦Åû¹á¡¡º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï½é¤á¤ÆÂç³ØÀ¸¤Ë¤â±¿±Ä¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯¡¹À¤Âå¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿³èÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤ÈÌîµå¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§DeNA¡¦Æ£Ï²¡¡¼«Ê¬¼«¿È¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤ÇÀ¶¸¶ÏÂÇî¤µ¤ó¤ä·¬ÅÄ¿¿À¡¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê1Æü¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤âÃ£¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£