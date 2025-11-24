WEST.¿À»³ÃÒÍÎ¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¼õ¾Þ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊó¹ð¡Ö¡È¤Þ¤¿³Í¤Ã¤¿¤ó¤«¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¡¡WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¡Ê32¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¡×¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿À»³¡£¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¼õ¾Þ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ä¡¢ÎòÂå¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿Êý¤âËÜÅö¤ËÀ¨¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÊó¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡È¤Þ¤¿³Í¤Ã¤¿¤ó¤«¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤â³Í¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÍ¼«¿È¤â¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë´î¤Ð¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ú¤Â³¤Áö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£