ÈáÌÄ¤È¾×ÆÍ²»¡¢ÃË½÷ÅÝ¤ìÃËÆ¨¤²¤ë¡¡Çã¤¤ÊªµÒ¤é¤Ü¤¦¤¼¤ó
¡¡ÈáÌÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¶«¤ÓÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¤É¡¼¤ó¤È¤¤¤¦¾×ÆÍ²»¤¬¶Á¤¡¢ÃË½÷¤¬Ï©¾å¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î24Æü¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ÖÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤Î»ö¸Î¸½¾ì¡£¡ÖÃË¤¬Æ¨¤²¤¿¡×¡£Çã¤¤ÊªµÒ¤é¤¬¤Ü¤¦¤¼¤ó¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹Ãæ¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Ï¡¢¼Ö¤òÊüÃÖ¤·¤ÆÁö¤êµî¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤ÏÁ°Éô¤¬ÂçÇË¤·¡¢¼ÖÆ»ÏÆ¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤ÏÄä»ß¤·¤Æ¤«¤é¿ôÉÃ¸å¤Ë¼Ö¤ò¹ß¤ê¡¢¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¡£´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï±ïÀÐ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢ÀÑ¤ß²Ù¤Î¼òÉÓ¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Ï©¾å¤Ë»¶Íð¤·¤¿¡£
¡¡»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿ÀÑ¤ß²Ù¤Ë¼Ö¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é¡¢ÃË¤¬Æ¨¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£¶á¤¯¤Ë½»¤à70Âå½÷À¤Ï¡Ö¥É¥«¡¼¥ó¤ÈÃÏÌÌ¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤¹¤´¤¤²»¤¬¤·¤Æ¡¢²È¤Î³°¤Ë½Ð¤¿¤éÂç¤¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ï©¾å¤ËÃË½÷¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£