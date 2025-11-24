Âç¥ê¡¼¥°¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¹¹ð¡¡WBC¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ë
¡¡°Û¿§¤Î¹¹ð¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£24Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬º£¶½¹Ô¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤È¥ê¥ó¥°¾å¤ËµåÃÄÌ¾¤È¥í¥´¤ò·Ç½Ð¡£Â¾¶¥µ»¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤Ç¡¢º´Æ£±ÑÌÀ´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆüËÜ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤è¤ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Î³¹¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ä»³ËÜÍ³¿¤é¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÀ¤³¦°ì¤òÁè¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£