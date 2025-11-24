¡Ö¸Í¶òÏ¤Äï¤ß¤¿¤¤¡×¶ÚÆù¥¿¥ì¥ó¥Èà¸½¼ÂÎ¥¤ìá¶ÃØ³¤ÎÆùÂÎÈþ¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤É¤ó¤Ê¥º¥Ü¥ó¤Ï¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤â¤¦à¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÄ¶¤¨á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤¹¤²¡Á¥ê¥¢¥ë¿Ï²ç¡×¥¢¥Ë¥á¤¬¸½¼Â¤Ë!?
¡¡¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£Àî¾°Î´(31)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¶ÃØ³¤ÎÆùÂÎÈþ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤ÆÀ¤³¦¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤íÀ¤³¦¡£²¶¤¬¹Ô¤¯¤¾¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÙ¤ó¤Ç¤ë²Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Í¤¨¤¢¤·¤¿¤«¤é¤â¥¸¥à¤À¤è¡×¤È¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÃÄÂÎ¡ÖFWJ¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖNUTRIMUSCLE PRESENTS Olympia Amateur Japan 2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤·Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆùÂÎÈþ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢X¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï7ËüÄ¶¤¨¤Î¡¢¤¤¤¤¤Í¡£800¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¤É¤ó¤Ê¥º¥Ü¥ó¤Ï¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡ÖµÓ¤ÎÁÚºÚ´¶¥ä¥Ð¤¤¡£¹üÉÕ¤Æù¤ÇÁ´¤¯Æ±¤¸¤ä¤Ä¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¾Ð¡×¡Ö¸Í¶òÏ¤Äï¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¹¤²¡Á¥ê¥¢¥ë¿Ï²ç¡×¡Ö¼«ÈÎµ¡¤¬Êâ¤¤¤Æ¤ë!¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤â¤¦à¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÄ¶¤¨á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿ÆùÂÎÈþ¤Ë¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£