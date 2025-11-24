ÆëÀ÷¤ßÅ¹¤ËË¬¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿(±¦)¡£¼Ì¿¿¤ÏºÊ¤Î¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È(¥­¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷kirsten_watson¤è¤ê)

¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡¢ÆëÀ÷¤ß¤ÎÏÂ¿©Å¹¤ËÍèÅ¹¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£

¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖMatsuhisa¡×¤ËË¬¤ì¤¿ÂçÃ«¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤Î¾¾µ×¿®¹¬¤µ¤ó¡£±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢MVP¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢MVP¤ÎÊ¸»ú¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥Á¥´¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥­¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÂçÃ«¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£

¡¡Æ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î»³ËÜÍ³¿­¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÈË¬¤ì¡¢2023Ç¯»³ËÜ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆþÃÄ»þ¤Ë¤â°ì½ï¤ËÍèÅ¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤ªÅ¹¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤®¤ã¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤ï¡ª¤Þ¤¿ÂçÃ«Áª¼êÍè¤é¤ì¤Æ¤ë¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÂçÃ«¤Ï¡¢²¿¤«¤ª½Ë¤¤»ö¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ¬¤º¤³¤³¤òË¬¤ì¤ë¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥ª¥Õ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤Î¡¢ºÇ¹â¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£