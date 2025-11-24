¥Ä¥¢¡¼ºÇÇ¯¾¯VµÏ¿»ý¤Ä17ºÐ¥×¥í¤¬QTºÇ½ª¤Ç¡Ø¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÆÃÊÌÊÝ¾ã¡Ù¤«¤éÉüµ¢ Íèµ¨¤Ï7»î¹ç¤¬ÊÝ¾ã
ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤Ï24Æü¡¢¡Ø¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÆÃÊÌÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¡Ù¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¡¦¥Ò¥ç¥½¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ÎÉüµ¢ÆÏ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ºòÇ¯5·î¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× ¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¡¢15ºÐ176Æü¤Î¥Ä¥¢¡¼»Ë¾åºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ò¥ç¥½¥ó¤Ï¡¢Æ±Ç¯7·î¤ËJLPGA¤ËÆþ²ñ¡£¤½¤ÎÍ¥¾¡¤Î¸¢Íø¤Çºòµ¨¡¢º£µ¨¤È¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£Ç¯9·î¤Î¡Ö¥½¥Ë¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡×¤ò´þ¸¢¤·¤¿¸å¤Ï·ç¾ì¤¬Â³¤¡¢11·î10Æü¤Ë¡Ø¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÆÃÊÌÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¡Ù¤Î¿½ÀÁ¤È¡¢¤½¤ì¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òJLPGA¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ªÅ¬ÍÑ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸îÇÛÎ¸¡×¤Î¤¿¤áÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Éüµ¢¶¥µ»¤Ï¡¢12·î2¡Á5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖQT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¡£ÊÝ¾ãÆâÍÆ¤Ï¡Ö¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤«¤é¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Þ¤Ç¤Ë·ç¾ì¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¶¥µ»¤Î7»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£¥¤¡¦¥Ò¥ç¥½¥ó¤Îº£µ¨¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊMR¡Ë¤Ï103°Ì¤Ç¡¢¤³¤Î7»î¹ç¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤Î¹ç·×¤¬¡¢º£µ¨¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡×½ªÎ»»þÅÀ¤ÎMR50°Ì°ÊÆâ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¾ã¶¥µ»½ªÎ»¸å¤Ë2026Ç¯ÅÙ¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡Ê¡¡Ë¡£¤¿¤À¡¢º£µ¨¤ÎQT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢QT¥é¥ó¥¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ë´ð¤Å¤¡¢Íèµ¨¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÉÕÍ¿¡£ÊÝ¾ã¶¥µ»7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤· 2026Ç¯ÅÙ¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÝ¾ã¶¥µ»½ªÎ»¸å¡¢QT¥é¥ó¥¯¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿½Ð¾ì»ñ³Ê¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡Ê¢¡Ë¡£¤Ê¤ªMR103°Ì¤Î¥¤¡¦¥Ò¥ç¥½¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï80.88pt¡£Íèµ¨¥·¡¼¥É¸¢¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëº£µ¨¤Î50°Ì¤Ï487.71pt¤Ç¡¢7»î¹ç¤Ç406.83pt°Ê¾å¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
