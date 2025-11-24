¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡G2¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡Û¹¥Ä´¡¦¹âÆ´»Íµ¨¡¡CÉ¾²Á¤ÎÁêËÀ¤Ë¤â¡Ö°¤¤´¶¿¨¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê12·î28¡Á31Æü¡¢ÂçÂ¼¡Ë½Ð¾ì¤Ø¤ÎºÇ½ª´ØÌç¤È¤Ê¤ëG2¡ÖÂè12²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤¬¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Ç25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡º£°ìÈÖ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¤Ï¹âÆ´»Íµ¨¡Ê26¡áÂçºå¡Ë¤«¡£
¡¡10·î°Ê¹ß¤Î5Àá¤Ç4²óÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ2V¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Î¾¡Î¨¤ÏÇË³Ê¤Î8.55¤À¡£
¡¡¡Ö2ÀáÁ°¤ÎµÜÅç¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¨¥ó¥¸¥ó¼¡Âè¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬Í¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿4Àá¤ÏÁ´¤Æ½àÍ¥¾¡Àï1¹æÄú¡£ÎÉµ¡¤ò°ú¤±¤Ð²÷Â®¡¢Ãæ·øµ¡¤Ç¤âÁÇÀ°Ê¾å¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖCÉ¾²Á¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¤±¤É°¤¤´¶¿¨¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤Èº£²ó¤Î65¹æµ¡¤òÁ°¸þ¤¤ËÉ¾²Á¡£´üÂÔ´¶¤òÊú¤«¤»¤¿¡£½éÆü¤Ï9R3¹æÄú¡£¶¯µ¤¤Ë¹¶¤á¤Æ1Ãå¤òÁÀ¤¦¡£