JÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤¬à°ÛÎãá¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¡²£ÉÍM ÂçÅç´ÆÆÄ¡¢µÜ»Ô¡¢Ãæ»³¼ÒÄ¹¤¬±Ø¤Ç¥Á¥é¥·ÇÛÉÛ
¡¡J1»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÂçÅç½¨É×´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤ÈFWµÜ»ÔÎ¼¡Ê32¡Ë¡¢Ãæ»³¾¼¹¨¼ÒÄ¹¡Ê58¡Ë¤¬24Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÎJRºùÌÚÄ®±ØÁ°¤Ç¥Á¥é¥·ÇÛÉÛ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤¬¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë30Æü¤ÎCÂçºåÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó»Üºö¡Ö¡ôALLFORTRICOLORE¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡£J1Ì¾Ìç¤Ç¿Íµ¤¥¯¥é¥Ö¤Î¼ÒÄ¹¡¢´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¤¬¼«¤é¥Á¥é¥·¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë°ÛÎã¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä±¿±Ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¡¢¤¼¤ÒÍè¾ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¬¤éÇÛÉÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¹Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Æü»þÅÀ¤ÇÅöÆü¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ï4Ëü7000¿Í¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï5Ëü¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¡£