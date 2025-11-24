Å·¿´VSÂó¿¿¡¡¥¢¥ó¥À¡¼¥«¡¼¥É¤«¤éÂçÎ®·ì¤ÎÇ®Àï¤ÇÁýÅÄÎ¦¤¬¾¡Íø¡ª¡¡Áá¤¯¤â²ñ¾ì¤Ï¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×
¡¡¡þPrime Video Boxing 14 ¥Ð¥ó¥¿¥àµé10²óÀï¡¡ÁýÅÄÎ¦¡ûÉé½ýÈ½Äê¡ü¥Û¥»¡¦¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡½°æ¾åÂó¿¿¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤òÁ°¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¥«¡¼¥É¤«¤éÎ¾¼ÔÎ®·ì¤ÎÂç·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÇWBAÀ¤³¦Æ±µé4°Ì¤ÎÁýÅÄÎ¦¡Ê28¡áÄë·ý¡Ë¤Î¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎWBCÆ±µé15°Ì¥Û¥»¡¦¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¡Ê22¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤¬Àè¤ËÎ®·ì¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÁýÅÄ¤âÁê¼ê¥Ñ¥ó¥Á¤Çº¸ÌÜ¾å¤ò¥«¥Ã¥È¡£Î¾¼Ô¤Î´éÌÌ¤¬·ì¤ÇÀ÷¤Þ¤ë·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¤Ë¤Ï¶öÁ³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¤¬º¸Èý¿¬¤ò¥«¥Ã¥È¡£¤³¤Î½ý¤¬¿¼¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ»î¹ç¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¡£ÁýÅÄÎ¦¤¬Éé½ýÈ½Äê¤Ç¥×¥í9¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£