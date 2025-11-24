¡Ú £³»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤æ¤á¤Ã¤Á ¡Û ¡Ö31ºÐ¤Ë¥¢¥×¥Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¡Åê¹Æ¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡¡¡ÖK¡¼POP¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Á♥¡×
¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¤æ¤á¤Ã¤Á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤á¤Ã¤Á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¡¡11·î17Æü¤Ë31ºÐ¤Ë¥¢¥×¥Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¹¬¤»¤ÊÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿♥¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¸Ä¿ÍYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤æ¤á¤Ã¤Á¤ò´¶¤¸¤ÆÍß¤·¤¯¤Æ¡¡¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï31ºÐ¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Û¤ä¤Û¤ä¤Î»ä¤Î´é¤À¤è¡×¡Ö¤³¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Æ°²è¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ì½ÖK¡¼POP¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡¦¡Ö¤æ¤á¤Ã¤Á¡¢²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹♥♥¤ªÈ©åºÎï¤Ç¤ªÉ±ÍÍ¡×¡¦¡ÖTWICE¤«¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë»ß¤á¤¿¤é¤æ¤á¤Ã¤Á¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤¹¤®¤ä¤í♥¡×¡¦¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÈþ¿Í¡¡¤É¤ó¤É¤óÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Á♥¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡¤æ¤á¤Ã¤Á¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¢¨¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1994Ç¯11·î17Æü
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§153cm /79kg
·ì±Õ·¿¡§A·¿
½Ð¿ÈÃÏ¡§·§ËÜ¸© µÆÃÓ»Ô
¼ñÌ£¡§ÎÁÍý¡¢¥á¥¤¥¯¡¢°ì¿Í¥«¥é¥ª¥±
ÆÃµ»¡§ÎÁÍý¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸
½Ð¿È/Æþ¼Ò/ÆþÌç¡§ÂçºåNSC36´üÀ¸
