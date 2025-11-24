TBS NEWS DIG Powered by JNN

¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬²­Æì¸©¤ÎÍ¿Æá¹ñÅç¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ëÉôÂâ¤òÇÛÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÃÏ°è¤Î¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Î¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆ°¤­¤Ï¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï23Æü¡¢ÂæÏÑ¤Ë¶á¤¤Í¿Æá¹ñÅç¤òË¬¤ì¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâÍ¿Æá¹ñÃóÆÖÃÏ¤Ø¤ÎÇÛÈ÷¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥µ¥¤¥ëÉôÂâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Ø¤ÎÉðÎÏ¹¶·â¤Î²ÄÇ½À­¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ï¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡¡ÌÓÇ« ÊóÆ»´±
¡ÖÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂæÏÑ¤Ë¶á¤¤ÆîÀ¾½ôÅç¤Ë¹¶·âÅªÉð´ï¤òÇÛÈ÷¤·¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÃÏ°è¤Î¶ÛÄ¥¤ò°ú¤­µ¯¤³¤·¡¢·³»öÅªÂÐÎ©¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×

Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÌÓÇ«ÊóÆ»´±¤Ï24Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆ°¤­¤Ï¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ç¤¢¤ê¡¢¼þÊÕ¹ñµÚ¤Ó¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¹âÅÙ¤Ë·Ù²ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¿È¯¡£

Ãæ¹ñ¤Ï¡Ö³°Éô¤ÎÀªÎÏ¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÂæÏÑÃÏ°è¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òµö¤µ¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç·³¹ñ¼çµÁ¤¬Éü³è¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤·¤Æµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£