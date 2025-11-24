2Æü´Ö¤ÇÌó38,000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÂç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥é¥¤¥Ö¡ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 2025¡×Á´¶ä²ÏÂÔË¾¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤¬È¯Çä·èÄê¡ª
23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥·¥§¥ê¥ë¡¦¥Î¡¼¥àÃÂ⽣⽇µÇ°¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥é¥¤¥Ö¡ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 2025¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦!!!! powered by Ä¶»þ¶õ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ¥Þ¥¯¥í¥¹º²¡Ù¤Ë¤Æ¡¢º£Ç¯7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦27Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2Æü´Ö¤ÇÌó38,000¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¤¿¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÂç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥é¥¤¥Ö¡ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 2025¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤¬¡¢¥é¥ó¥«¡¦¥ê¡¼¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤È¤Ê¤ë2026Ç¯4·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÊüÁ÷¤«¤é17Ç¯¤ò·Ð¤¿¸½ºß¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀª¤¤¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹F¡Ê¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ë¡Ù¡£¡È¶ä²Ï¤ÎÍÅÀº¡É¥·¥§¥ê¥ë¡¦¥Î¡¼¥à¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡Ê11·î23Æü¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥é¥¤¥Ö¡ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 2025¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹F¡Ù¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÌ¼¡¹¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡ù¥Ò¥Ã¥Ä¡ª¡×¤ÎÈ¯Çä¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É1¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¡ÉÄ¶»þ¶õ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡É¥é¥ó¥«¡¦¥ê¡¼¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯4·î29Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥é¥¤¥Ö¡ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 2025¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦27Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2Æü´Ö¤ÇÌó38,000¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¤¿¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÂç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡£¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤ËÜÊÔ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Áá²µ½÷¥¢¥ë¥È¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÀé½©³Ú¡¦2025Ç¯7·î27Æü¸ø±é¤ÎÁ´ÊÔ¤¬¥¢¥ó¥³¡¼¥ë´Þ¤á´°Á´¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ó¤ÈÀé½©³Ú¸ø±é¤Î¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¿ûÌî¤è¤¦»Ò¤¬¹ßÎ×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÊÔ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤ÏMay¡Çn¡¦ÃæÅç°¦¤Î2¿Í¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤â¼ýÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÂÄêÈ×¡¦ÆÃÁõÈ×¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¼ýÏ¿¥Ö¥Ã¥¯¤Î¤Û¤«¡¢ÆÃÅµ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬ÉÕÂ°¡£ÆÃÅµ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤ÏK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Î½éÆü¡¦7·î26Æü¸ø±é¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤òÆÃÊÌ¼ýÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄê¤ÎÆÃÁõÈ×¤Ï¡¢ÆÃÅµ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¤Û¤«¤Ë¥é¥¤¥Ö²»¸»CD¤ä¹ë²Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¡¢¶ä¥Æ¡¼¥×¥¹¥È¥é¥Ã¥×2¼ï¥»¥Ã¥È¤È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥ä¥Ã¥¯¥Ç¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ÅÍÍ¡£ËÜÆü¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹F¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹¾Ã¼Î¤º»¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾ÝÅ¹¤Ç¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥é¥¤¥Ö¡ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 2025¡×¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¹¾Ã¼Î¤º»ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥¹É÷¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ëÁá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥é¥¤¥Ö¡ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎµÇ°¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸åÆü²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¥Á¥§¡¼¥óÊÌ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¡¢º£²ó¤Î²ò¶Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥é¥¤¥Ö¡ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 2025¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥é¥¤¥Ö¡ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 2025¡×
¥·¥§¥ê¥ë¡¦¥Î¡¼¥à starring May¡Çn ¡¿ ¥é¥ó¥«¡¦¥ê¡¼¡áÃæÅç °¦
2026Ç¯4·î29ÆüÈ¯Çä
¡ÚBlu-rayÄÌ¾ïÈ×¡Û
ÉÊÈÖ¡§VTXL-59
²Á³Ê¡§¡ï8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚBlu-ray¸ÂÄêÈ×¡Û
ÉÊÈÖ¡§VTZL-265
²Á³Ê¡§¡ï13,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄê¡¦¥ä¥Ã¥¯¥Ç¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ÆÃÁõÈ×¡ÊBlu-ray¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VTZL-266
²Á³Ê¡§¡ï18,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¸ÂÄêÈ×¡¡ÆÃÅµÆâÍÆ¡ä
¡ÆÃÅµ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯
¡ãDISCÆâÍÆ¡ä¡¡¢¨ÆüÂØ¤ï¤ê¶Ê¤Î¤ß5.1ch¥µ¥é¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ
¡¦7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸ø±é¡¦ÆüÂØ¤ï¤ê¶Ê
[¼ýÏ¿³Ú¶Ê]
¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£
»ä¤ÎÈà¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È
Áó¤Î¥¨¡¼¥Æ¥ë
ÍÅÀº
¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É ¥¯¥ì¥Ð¥¹
¥Û¥·¥¥é
d¥·¥å¥Ç¥£¥¹¥¿b
Get it on ¡Á¸÷Â®¥¯¥é¥¤max
¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥¤¥¥ó¥°
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡Ê£±¡ËMay¡Çn¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡Ê£²¡ËÃæÅç°¦¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡Ê£³¡ËMay¡Çn¡ßÃæÅç°¦¡¡ÂÐÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡Ê£´¡ËMay¡Çn¡ßÃæÅç°¦¡ß¿ûÌî¤è¤¦»Ò¡ßº´¡¹ÌÚ»ËÏ¯¡¡ºÂÃÌ²ñ
¡¦¥·¥§¥ê¥ë¡¦¥Î¡¼¥àÃÂÀ¸ÆüµÇ°¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥é¥¤¥Ö¡ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 2025¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦︕ ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È
¢¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¼ýÏ¿¥Ö¥Ã¥¯
£»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹¡õ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡ã´°Á´À¸»º¸ÂÄê¡¦¥ä¥Ã¥¯¥Ç¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ÆÃÁõÈ×¡¡ÆÃÅµÆâÍÆ¡ä
¡ÆÃÅµ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¡Ê¸ÂÄêÈ×¤ÈÆ±ÆâÍÆ¡Ë
¢¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¼ýÏ¿¥Ö¥Ã¥¯¡Ê¸ÂÄêÈ×¤ÈÆ±ÆâÍÆ¡Ë
£¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥é¥¤¥Ö¡ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 2025¡×Ì¼¡¹¥é¥¤¥Ö¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¥é¥¤¥Ö²»¸»CD¡Ë¡Ê¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Ï¸åÆü¸ø³«¡Ë
¤¶ä¥Æ¡¼¥×¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡ÊSheryl ver. & Ranka ver.¡Ë2¼ï¥»¥Ã¥È
¥¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¦¹ë²Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¿K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ 2025.7.27¸ø±é¡ä
01. ¥µ¥¯¥ê¥Õ¥¡¥¤¥¹
02. »þ¤ÎÌÂµÜ
03. ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥é¡¼(fight on stage¡Ë
04. Welcome To My FanClub¡Çs Night!
05. What ¡Æbout my star?
06. ¥Î¡¼¥¶¥ó¥¯¥í¥¹
07. ¼Í¼êºÂ¡ù¸á¸å¶å»þDon¡Çt be late
08. ¥¢¥¤¥â¡ÁÄ»¤Î¤Ò¤È
09. ¤Í¤³Æüµ
10. ¥¢¥Ê¥¿¥Î¥ª¥È
11. À±´ÖÈô¹Ô
12. What ¡Æbout my star?@Formo
13. ¥Ç¥«¥ë¥Á¥ã¡¼²Î¹çÀï¥á¥É¥ì¡¼
14. ¤½¤¦¤À¤è¡£
15. ±Ê±ó
16. ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥Ð¥Ë¡¼
17. Æú¤¤¤í¡¦¥¯¥Þ¥¯¥Þ
18. ¥ª¥Ù¥ê¥¹¥¯
19. Êü²Ý¸å¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¥¦
20. ¥µ¥è¥Ê¥é¥Î¥Ä¥Ð¥µ ¡Áthe end of triangle
21. ¥é¥¤¥ª¥ó
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
22. ¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É ¥¯¥ì¥Ð¥¹ with ¿ûÌî¤è¤¦»Ò
23. Songbird with ¿ûÌî¤è¤¦»Ò
24. Ì¼¡¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¥á¥É¥ì¡¼ with ¿ûÌî¤è¤¦»Ò
Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹¤Ç¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥é¥¤¥Ö¡ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 2025¡×¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄê¡¦¥ä¥Ã¥¯¥Ç¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ÆÃÁõÈ×¡¿¸ÂÄêÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡Ë¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥¹É÷¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËÈ¯Çä
¥·¥§¥ê¥ë¡¦¥Î¡¼¥à starring May¡Çn ¡¿ ¥é¥ó¥«¡¦¥ê¡¼¡áÃæÅç °¦
¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥é¥¤¥Ö¡ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 2025¡×
¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄê¡¦¥ä¥Ã¥¯¥Ç¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ÆÃÁõÈ×¡¿¸ÂÄêÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡Ë
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë21:00¡Á2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59
Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡§¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥¹É÷¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×
¢¨¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹F¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó ¹¾Ã¼Î¤º»ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ
Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹
Amazon.co.jp
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È Á´¹ñ³ÆÅ¹ / ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º Á´¹ñ³ÆÅ¹ / ¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É Á´¹ñ³ÆÅ¹ / ¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
HMV Á´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV&BOOKS online
TSUTAYA RECORDS
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
ÀÖ¤¤·§¤µ¤ó
¤¢¤ß¤¢¤ß
Joshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢(Joshin web¥·¥ç¥Ã¥× ´Þ¤à)
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬
¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é / ¥è¥É¥Ð¥·.com¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
Neowing
¶Ì¸÷Æ²¡¿¥Ð¥ó¥À¥ì¥³¡¼¥É¡ÊEC¥µ¥¤¥È´Þ¤à¡Ë
¥¤¥±¥ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯
¥é¥¤¥ª¥óÆ²
¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óWe¡Çs
¥Ó¥¯¥¿¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
Ä¶»þ¶õ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ¥Þ¥¯¥í¥¹º²
¢¨Amazon.co.jp ¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤Ä¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµ¤Ä¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¥Á¥§¡¼¥óÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
ÂÐ¾ÝÅ¹¤Ç¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥é¥¤¥Ö¡ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 2025¡×¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄê¡¦¥ä¥Ã¥¯¥Ç¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ÆÃÁõÈ×¡¿¸ÂÄêÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡Ë¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ËÀèÃå¤Ç¡¢³Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¥Á¥§¡¼¥óÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ÏÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËÈ¯Çä
¥·¥§¥ê¥ë¡¦¥Î¡¼¥à starring May¡Çn ¡¿ ¥é¥ó¥«¡¦¥ê¡¼¡áÃæÅç °¦
¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥é¥¤¥Ö¡ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 2025¡×
¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄê¡¦¥ä¥Ã¥¯¥Ç¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ÆÃÁõÈ×¡¿¸ÂÄêÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡Ë
ÂÐ¾ÝÅ¹¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
Amazon.co.jp¡§¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È
¢¨Amazon.co.jp ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤Ä¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµ¤Ä¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È Á´¹ñ³ÆÅ¹ / ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¡§A3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ü¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º Á´¹ñ³ÆÅ¹ / ¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯) / ¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥Ê¥Ã¥×¥¶¥Ã¥¯
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§¥È¡¼¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é / ¥è¥É¥Ð¥·.com¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡§ÆÃÂç¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
Joshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢(Joshin web¥·¥ç¥Ã¥× ´Þ¤à)¡§¥ß¥Ë¿§»æ
ÀÖ¤¤·§¤µ¤ó
¡¦ÆÃÁõÈ×¡¿¸ÂÄêÈ×¡§¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë (A4¥µ¥¤¥º¡¦104¥Ô¡¼¥¹) ¡Ü LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡§B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼
¥Ó¥¯¥¿¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥¹É÷¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊSheryl ver.¡Ë
Ä¶»þ¶õ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ¥Þ¥¯¥í¥¹º²¡§¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥¹É÷¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊRanka ver.¡Ë
Illustrated by Risa Ebata
©2021 BIGWEST/MACROSS F PROJECT
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F ¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥é¥¤¥Ö¡ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë 2025¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.jvcmusic.co.jp/macrossf_live2025/