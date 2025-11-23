¡È¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE TAIPEI 2025¡É¤¬½ª±é¡ªÁíÀª10ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ç®¶¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¡ª¡ªÁ´¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡õ¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¡È¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE TAIPEI 2025¡É¤¬2Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
2019Ç¯°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡È¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE TAIPEI¡É¤Ï¡¢ÂæËÌ¡¦¹ñÎ©ÂæÏÑÂç³ØÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
2Æü´Ö¤ÇÁíÀª10ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÇ®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¦¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£Day1 ¡ÈSATURDAY STAGE¡É
¡¦KOTOKO
M01. Suppuration-core-
M02. INTERNET YAMERO -DECO¡ßDECO MIX-
M03. being
M04. Loop-the-Loop
M05. ¢ªunfinished¢ª
¡¦°ËÆ£ÈþÍè
M06. Shocking Blue
M07. ÀÄ100¿§
M08. Now On Air
M09. Plunderer
M10. No.6
¡¦ÎëÌÚ¤³¤Î¤ß
M11. Absolute Soul
M12. This game
M13. ¥Õ¥£¥Ë¥¹¥Æ¥é¡¼
M14. Redo
M15. Bursty Greedy Spider
¡¦Áá¸«º»¿¥
M16. »ë¹È
M17. Last breath, Last record
M18. plan
M19. Guide
M20. Awake
¡¦fripSide
M21. LEVEL5-judgelight- -version 2022-
M22. eternal reality -version 2025-
M23. dawn of infinity
M24. black bullet -version 2023-
M25. only my railgun -version 2024-
M26. Red Liberation
¢£Day2 ¡ÈSUNDAY STAGE¡É
¡¦ÆïÌÚ¤È¤â¤ê
M01. É÷Á°¤ÎÅô²Ð
M02. BONE ASH
M03. MAYBLUES
M04. turquoise blue
M05. ßõ²Ð
¡¦¥Ú¥¤¥È¥ó¾°Ì¤
M06. ËâË¡
M07. ¤Í¤¬¤¤¥×¥í¥í¡¼¥°
M08. ¿åÁÛ
M09. ¥³¥¹¥â¥Î¡¼¥Ä
M10. ¥Ü¥¤
¡¦ÌðÌîÈÞºÚ´î
M11. ÎôÅù¡¢²õ¤»
M12. Jumpin¡Ç
M13. RESISTER
M14. ¥Ö¥ë¥¸¥ç¥ï¥¿¥ª¥ë
M15. ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤À¤è
¡¦°¦Èþ
M16. ¥«¥¶¥Ë¥¢
M17. MAGICAL DESTROYER
M18. AthisCode
M19. ¥á¥ê¥È¥¯¥é¥·¡¼
M20. HELP
¡¦Áó°ææÆÂÀ
M21. BAD END
M22. EVOLVE
M23. ÀäÀ¤¥¹¥¿¡¼¥²¥¤¥È
M24. PSYCHO:LOGY
M25. Tone
M26. give me ♡ me
