13¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Ê¤ª¤Î¤¾¤«¤»¤ë¿·¤¿¤ÊÌÌ¤¬¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ë½¼¼Âºî¡ªi¡ùRis 26th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ´¤Ø¤Î¥Ò¥È¥«¥±¥é¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼

À¼Í¥¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦i¡ùRis¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£11·î15Æü¤Ë¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç¤Î2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Èi¡ùRis 13th Anniversary Live -TITLE MATCH-¡É¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÈTITLE MATCH¡É¡Ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë11·î19Æü¤Ë26th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ´¤Ø¤Î¥Ò¥È¥«¥±¥é¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿É½Âê¶Ê¤Ï¡¢Æ±¥¢¥Ë¥áÂè1¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤â¼ê³Ý¤±¤¿¾¾·¨¥±¥ó¥¿¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿·Ú²÷¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¤½¤·¤Æ¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡ÖRomantic Showdown¡×¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³Í·µ»µ¡¡Ø¥«¥±¥°¥ë¥¤¡ÙÁÞÆþ²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿W¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ºî¤À¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ÏÎ¾¼ýÏ¿¶Ê¤«¤éi¡ùRis¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤È²ÄÇ½À¤Î¹¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë1Ëç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇËÜ¹Æ¤Ç¤Ïi¡ùRis¤è¤ê»³ËÌÁáµª¡¢°«²°Æü³¤²Æ¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¤Î3Ì¾¤ò¾·¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£½¼¼Â¤·¤¿ËÜºî¤¬·Áºî¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤ë¡£
INTERVIEW & TEXT ¿Ü±Ê·ó¼¡
µ×¡¹¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤Ï¡¢Ä°¤±¤ÐÄ°¤¯¤Û¤É¿´¤Ë¤Ê¤¸¤à·Ú²÷¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¡¢2025Ç¯¤¬i¡ùRis¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»³ËÌÁáµª¡¡¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¯ÀÎ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡È¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Îi¡ùRis¡É´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤Ï·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡Øi¡ùRis the Movie - Full Energy!! -¡Ù¤ä¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØLive & Documentary Movie ¡Ái¡ùRis on STAGE¡Á¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç¤Î½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Èi¡ùRis 12th Anniversary Live¡¡¡½½é¡ù¥¢¥ê¡¼¥ÊMM(¥Þ¥¸¤ß¤Æ)¡½¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤¹¤´¤¯Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎSOLD OUT¤¬Â³¤¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤³¤ÎÎ®¤ì¡¢2019Ç¯¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2019Ç¯¤Ï¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Íè¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÏÌµ»ö¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤â³«ºÅ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡Ê¢¨Ãí¡§¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡ÈTITLE MATCH¡ÉÁ°¤Ë¼Â»Ü¡Ë¡£13Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°«²°Æü³¤²Æ¡¡»ä¤â¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ÎÎÉ¤¤Àª¤¤¤Î»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤¢¤Î»þ¤Î²ù¤·¤µ¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯Ä´»Ò¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡¡¤Ç¤â¡¢µîÇ¯¤Î12¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤Ç¤¤º¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£Ç¯¤âÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡È¤ä¤ë¤¾¥â¡¼¥É¡É¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¡ÊÃåÀÊÎ¨¤ò¡Ë100¡ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÌ¡¡¤½¤ì¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬SNSÅê¹Æ¤ò¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤ÈÂ¿¤¯½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
°«²°¡¡¤¦¤ó¡£¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÎ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡¢Æ´¤ì¤Î¤ª»Ð¤µ¤óÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¼ã¤¤»Ò¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¸½¾ì¤Ç¤è¤¯¡Ö¤Ô¤¢¥¢¥ê¤ä¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ê¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â¤È¤Æ¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤Þ¤¯³è¤«¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄ¡¡¤¢¤ÈSNS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Î½Õº¢¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Î»£±ÆOK¤Î¶Ê¤È¤«¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎTikTok»£±Æ²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯Åê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Þ¤À»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¤è¤êÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢13¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬26th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ´¤Ø¤Î¥Ò¥È¥«¥±¥é¡×¤Ç¤¹¡£É½Âê¶Ê¤ËºÇ½é¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³ËÌ¡¡ºÇ½é¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¬26th¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢¾¯¤·ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥µ¥¦¥ó¥ÉÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ª¡×¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡i¡ùRis¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¶Ê¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¿¤ê¡Ö¥¤¥¨¡¼¥¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë·ã¤·¤¤É½Âê¶Ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤éºÇ½é¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤Î¶Ê¤Ã¤ÆÄ°¤±¤ÐÄ°¤¯¤Û¤É¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡È¥¹¥ë¥á¶Ê¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤ä¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç¿Í¤¬Ä°¤¤¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¶Ê¤Ç¤¹¤·¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó´¶¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É²Î»ì¤Î1¤Ä1¤Ä¤¬¤¹¤´¤¯¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ë¡¢°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¤º¤Ã¤ÈÌ£¤¬¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡ÈÇòÊÆ¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡Ö³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É¤¦¤Þ¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤À¤«¤é¤¹¤Ã¤´¤¤¹¥¤¤«¤â¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÉáÃÊ¼«Ê¬¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶Ê¤Ã¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÄ°¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¥é¥¸¥ª¤È¤«¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤Æ¤âÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°«²°¡¡»ä¤ÏÀµÄ¾¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¡Ö¤¢¡¼¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀÎ¤Î¶Ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤Ã¤Æ¥¡¼¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ö¸µµ¤¡ª¥Ý¥Ã¥×¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤Î¶Ê¤Ï²»¤Î¾å²¼¤¬·ã¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£²Î»ì¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¡ÈËÍ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡É¤È¤«¡È¸«¼Î¤Æµî¤Ã¤¿¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ê¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¾·¨¤µ¤ó¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
µ×ÊÝÅÄ¡¡»ä¤Ï¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤¡Ù¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤³¤¦¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²Î»ì¤Ë¥¢¥Ë¥á¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ëÂç»ö¤Ê¥ï¡¼¥É¤È¤«¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ê¡á¥¯¥é¥¤¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥Ò¡Ë¤Î¿´¾ð¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÆÃ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ï¥¯¥é¥¤¤Ë¤¹¤´¤¯·Ò¤¬¤ëÍ×ÁÇ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¿Í¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄü¤á¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µ×ÊÝÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤¬Ê¸»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë´¶¤¸¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤È¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÂè1¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë¼¡²óÍ½¹ð¤Î¥é¥Ã¥×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤¤Ã¤ÈÂè2¥¯¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ç»ä¤â¤¤¤Ä¤«¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
曲調にもアニメにもマッチした歌唱アプローチで、また見えた新境地
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î²Î¾§¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë½¾Íè¤Î¶Ê¤È¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃíÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
µ×ÊÝÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¾¾·¨¤µ¤ó¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¥¯¥é¥¤¤Î¿´¾ðÉÁ¼Ì¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤³Ú¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£Â¿Ê¬»ä¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡Ö¤â¤¦¡È¥¯¥é¥¤¤Ê´¶¤¸¡É¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤½¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡ª»ä¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æµ¤³Ú¤Ë²Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¥í¥Ã¥¯´ó¤ê¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤âÂ®¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ËÆëÀ÷¤à¤è¤¦¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤ê¤â¡©
µ×ÊÝÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¥º¥à¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤º¤Ã¤È¸µµ¤¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê²Î¤¤Êý¤è¤ê¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡Ö³Ú¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï°«²°¤µ¤ó¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°«²°¡¡µÕ¤Ë»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ²Î¤¦¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤à¤·¤íº£¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê²Î¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ìËÜÄ´»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²»¤È¤«¥ê¥º¥àÅª¤Ë¥¥á¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥¥á¤Æ¡£¤¢¤È¤ÏËÜÅö¤ËÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡Ä¡Ä²Î»ì¤É¤ª¤ê¡È¿È¤òÇ¤¤»¡É¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤â¥µ¥¦¥ó¥É¤â¤¹¤´¤¯¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¹¥é¥¹¥é¡¼¥Ã¤È¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë½¾Íè¤È¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤¬»³ËÌ¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤Ç¤·¤¿¡£
»³ËÌ¡¡»ä¡¢WACK¤ÎÊý¡¹¤Î²Î¤ò¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÈWACK²Î¤¤¡É¤â·ë¹½¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¼«Á³¤È¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¸µ¡¹ÆëÀ÷¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë²Î¤¨¤Ð¤è¤ê¶Ê¤¬³è¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë»ý¤Æ¤¿¡£
»³ËÌ¡¡¤Ï¤¤¡£¡ÖÌ´¤Ø¤Î¥Ò¥È¥«¥±¥é¡×¤Î²Î»ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê»×¤¤µÍ¤á¤¹¤®¤º¡¢¤¿¤ÀÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤¬¤Þ¤Þ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤¶ñ¹ç¤Ëµ¤¤ÎÈ´¤±¤¿²ÎÀ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¤¬¡È´ª°ã¤¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¿¤ÀÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¡É¤È¤«¡È¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«±¿¤ÎÇÈ¤Ë¤Î¤Ã¤Æº£¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤¤ÎÈ´¤±¶ñ¹ç¤¬²Î»ì¤È¤¦¤Þ¤¯¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡½¡½ºÇ½é¤«¤é¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢²Î¤¦¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
»³ËÌ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¾·¨¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ã¤Æ¡¢¸å¤í¤Î¥ê¥º¥à´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¶Ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ó¡¼¥È¤Ë±þ¤¸¤¿¥¯¥»¤È¤«¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÎÉÕ¤±Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Î¥Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡£ÆÃ¤ËÍî¤Á¥µ¥Ó¤Ï·ë¹½¥¯¥»¶¯¤á¤Ë²Î¤¦¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¿¤·¤«¤ËÍî¤Á¥µ¥Ó¤Î²ÎÀ¼¤Ë¤Ï¾¯¤·¥È¥²¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÌ¡¡¥¢¥Ë¥á·Ï¤Î¶Ê¤Ã¤ÆÉáÃÊ¤Ï³êÀå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë³êÀå´Å¡¹¡¢¤À¤±¤É¥ê¥º¥à¤Ï¶¯¶¯¤Ç¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¾¾·¨¤µ¤ó¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö´õË¾¤Î²Ö¤ò¡×¤Î»þ¤â¡¢¡È²Î¤ò²Î¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Ê¤¤¡É¤Î¡È¤ä¤á¤Ê¤¤¡É¤ÎÉôÊ¬¤ò¡È¤ä¤á¤Í¤§¡É¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¡ÖÌ´¤Ø¤Î¥Ò¥È¥«¥±¥é¡×¤ÏÈ¯ÇäÁ°¤«¤é´û¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³ËÌ¡¡i¡ùRis¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¥³¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â½éÈäÏª¸å¤ÎÆÃÅµ²ñ¤äX¤Ç¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤Ï¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¯¤Æ¹¥¤¤Ê´¶¤¸¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£²Î»ì¤¬À¤¤Ë½Ð¤¿¤¢¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²æ¡¹¤Ë¶á¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âµÕ¤Ë¼õ¸³´ü¤È¤«¤Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤Ë¤â»É¤µ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤·¤«¤âi¡ùRis¤ËÁ´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤¥é¥¸¥ª¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¶Ê¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î³Ú¶Ê¤¬¹¥¤¤Ê³§¤µ¤ó¤Ë¤â»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°«²°¡¡»ä¤â¡Ö»×¤ï¤º¸ý¤º¤µ¤ó¤¸¤ã¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¹¥¤¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ¸«¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤·¤«¤ËÃ¯¤ÎÆ¬¤Ë¤â»Ä¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤Ç¤¹¤·¡¢Ä°¤±¤ÐÄ°¤¯¤Û¤Éµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÃ¯¤Ç¤â¸ý¤º¤µ¤á¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¿¶ÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤È¤«¤Ç¤Î¸ª¤òÆþ¤ì¤ÆÍÙ¤ë¡Ä¡Ä»ä¤¿¤Á¤¬¡Ö¥¯¥»¥À¥ó¥¹¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾®Åç¤è¤·¤ª¤µ¤ó¤ÎÆ°¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ì¤òTikTok¤Ç¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Þ¥Í¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µ×ÊÝÅÄ¡¡»ä¤â2¿Í¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡ÖÄ°¤¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£º£¤Ò¤ß¤Á¤ã¤ó¡Ê¡á°«²°¡Ë¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¥¯¥»¥À¥ó¥¹¡×¤ò¶Ê¤ÎºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬±ß¤òÉÁ¤¤¤Æ´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½MV¤Ç¤â´Ñ¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£
µ×ÊÝÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡Ö³Ú¶ÊÃæ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢i¡ùRis¤¬i¡ùRisÆâ¤Ç¥¥ã¥Ã¥¥ã¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤ÎÎÉ¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£Â¿Ê¬»ä¤¿¤Á¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¥¥ã¥Ã¥¥ã¤ò¤¢¤Þ¤ê³§¤µ¤ó¤ËÄó¶¡¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¿¶ÉÕ¼«ÂÎ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎºÇÃæ¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
µ×ÊÝÅÄ¡¡»ä¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£MV¤Î½ªÈ×¤Ë±Ç¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢¡Ö¤¢¤½¤³¤ÎÌ¤Ì´¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð¤ß¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¤¢¤ÎÆü¤ÏMV¤òÄ«°ì¤«¤é°ìÆüÃæ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤ò»£¤Ã¤¿¤Î¤¬Ìë¤À¤Ã¤¿¤«¤éÁ´°÷¤â¤¦ÊÑ¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç½Ð¤¿¥«¥á¥éÍÑ¤Ë¾Ð¤Ã¤¿É½¾ð¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤È¥¥ã¥Ã¥¥ã¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¾Ð¤¤¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½MV¤Ïº£²óµ×¡¹¤Ë¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ×ÊÝÅÄ¡¡º£²ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌò¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Î´ë²è¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤±¤ÉµÑ²¼¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¾å»ÊÌò¤Î»³ËÌ¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤´é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³ËÌ¡¡¤¤¤ä¤¡¡¢±éµ»¤Ç¤¹¤«¤é¡£
µ×ÊÝÅÄ¡¡¤¤¤ä¡¢¤ª¼Çµï¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÉáÃÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¤Æ¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤´é¤ò¤·¤Æ¥Ä¥ó¤Ã¤Æ½ñÎà¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÉáÃÊ¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¡ÖÌÌÇò¤¤¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³ËÌ¡¡¤ª¼Çµï¤Î¥·¡¼¥ó°Ê³°¤À¤Èº£²ó¤ÎMV¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥¨¥¥¹¥È¥é¤ÎÊý¤¬»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»£±ÆÅöÆü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âº£²ó¤Ï»þ´ÖÅª¤Ê»ö¾ð¤Î´Ø·¸¤Ç¶ÊÁ´ÂÎ¤¸¤ã¤Ê¤¯Í×½êÍ×½ê¤À¤±¤ò¿¶Æþ¤ì¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤Î¤â¤¢¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¥¨¥¥¹¥È¥é¤ÎÊý¤Ã¤Æ¤¿¤Ö¤ói¡ùRis¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡ÖÎäÀÅ¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÀäÂÐ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ëÀþ¤â½¸Ãæ¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¿À·Ð¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö°¦ for you¡ª¡×¤ÎMV»£±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤È¤Ï¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
»³ËÌ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥¨¥¥¹¥È¥é¤ÎÊý¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ³°¤Ç±½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âºÇ¸å¤Ë¤Ï³§¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¿ÍÁ´°÷¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤«»×¤Ã¤¿¤·¡Ä¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¤«²¿¿Í¤«¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ±þÊç¤·¤¿¤éi¡ùRis¤Î¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È»×¤·¤Êý¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤É¤³¤ÇÃ¯¤¬¸«¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤è¤¦¡×¤Ã¤ÆÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°«²°¡¡»ä¤Ï·ë¹½¤³¤Î¶Ê¤Î²Î»ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤ÀèÇÚ¡×¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤Î¤ÇÁ°Æü¤«¤é¸ªÉªÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤ÏÁ´Á³¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ó¤ÊMV¤ÎÃæ¤Ç¹¥¤¤Ê±é½Ð¤¬¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ó¡Ê¡á¶Üß·Í¥¡Ë¤È¤æ¤¦¤¤Á¤ã¤ó¡Ê¡á¼ã°æÍ§´õ¡Ë¤ÈÈ¢¤òÂæ¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¥¬¡¼¥Ã¤È²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Î¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ç¡£¡Ö¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤ÎMV¤Ã¤Ý¤¤»£¤êÊý¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Âæ¼Ö¤«¤é¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢µû´ã¥ì¥ó¥º¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
°«²°¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡ª¡ÈÊ¿À®¤Î¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê»£¤êÊý¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ëº£Ê¿À®¥Ö¡¼¥à¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤â3¿Í¤¬¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤Ê¤¬¤é±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦Êý¤ÎÂ¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
°«²°¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£MV¤Ç¤ÏÀ¼¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Î²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ã¤ó1¿Í¤Ç²¡¤µ¤»¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤æ¤¦¤¤Á¤ã¤ó¤¬µ¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¬°ì½ï¤Ë¡Ö¤¨¡¢¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤Ã¤ÆÆ±Ä´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
カップリング曲も衝撃作!　新しさを感じるシンフォニックメタル
¡½¡½Â³¤¤¤Æ¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡ÖRomantic Showdown¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âº£¤Þ¤Ç¤Îi¡ùRis¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥á¥¿¥ëÄ´¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
»³ËÌ¡¡¤Ï¤¤¡£»ä¡¢ºÇ½é¤³¤Î¶Ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¡©
»³ËÌ¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³Í·µ»µ¡¡Ø¥«¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤Î¶Ê¤À¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁÛÁü¤òÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁÔÂç¤µ¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì!?¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Â¿Ê¬¤³¤Î¶Ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¡Öi¡ùRis¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥È¥í¤À¤±Ä°¤«¤»¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¡¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤²æ¡¹¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤¿¶ÊÄ´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
°«²°¡¡»ä¤¬½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤Î¤Ï²¿¤«¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎµÙ·ÆÃæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Þ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤¹¤®¤Æ¡Ö·èÄê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¸õÊä¤«²¿¤«¤À¤è¤Í¡©¡×¤Ã¤ÆºÇ½é»×¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥Ñ¥Á¥ó¥³Í·µ»µ¡¡Ø¥«¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤Î¶Ê¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¶Ê¤Ê¤³¤È¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä³ÎÊÑ¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¡Ø¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ³ÎÊÑ¤¬¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³ËÌ¡¡¤½¤ì¤È»ä¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë±éµ»¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò¿¿·õ¤Ë²Î¤¨¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦»×¤¦¤°¤é¤¤À¤³¦´Ñ¤¬ºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
µ×ÊÝÅÄ¡¡¤¿¤À¤³¤Î¶Ê¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ã¤Æ¤â¤¦³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Á°¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éµ²±¤¬¤ª¤Ü¤í¤²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¿Ê¬¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤·¡Ä¡Ä¡£¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤ËÆþ¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ÊÌ¾¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ó¤Ë¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç´°À®ÈÇ¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Èi¡ùRis¤Ã¤ÆºÇ¶á¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤ä¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Î¥»¥È¥ê¤ò´ðËÜÅª¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤¿Æþ¤ì¤É¤³¤í¤ËÇº¤à¶Ê¤¬Áý¤¨¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î¶Ê¤¬Ã±ÂÎ¤Ç´°À®¤µ¤ì¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤¿¤éÂ¾¤Î¶Ê¤¿¤Á¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¶¸µ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Îµ²±¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µ×ÊÝÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ä¡Ä¥»¥ê¥Õ¤À¤±¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤Þ¤Þµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡ÖÀ¼Í¥¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿Ê¬¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÊú¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¥»¥ê¥Õ¤Ï¶ÊÃæ¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ×ÊÝÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉáÄÌ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¿¥á¥í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂ¾¤Î³Ú¶Ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬Á´Á³°ã¤¦¡¢À¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»ä¤Ï¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤È¤Ï¡©
µ×ÊÝÅÄ¡¡»ä¤ÏÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥«¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¡Ö»ä¤¬¡Ø¥«¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ÇÌò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¡£¼ÂºÝ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌÂ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡Ö¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÌ¡¡»ä¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥ê¥Õ¤È¤«¹â²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Äã²»¤ÎÃ´Åö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤ÈÇ³¤¨¤ë±ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¡Ä¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¸ì¤é¤Ê¤¤¤±¤É¶¯¤¤¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢Îã¤¨¤Ð¶Üß·¤µ¤ó¤Ï¶Ê¤ÎºÇ¸å¤Ë»×¤¤ÀÚ¤ê¾Ð¤¤¶¸¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢µÕ¤Ë»ä¤Ï°Õ³°¤È¤¹¤ó¤Ê¤ê²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
°«²°¡¡»ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤«¤Ê¡©²Î¤¦»þ¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥»¥ê¥Õ¤È¤«¾Ð¤¤À¼¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Î¤â¥µ¥Ó¸åÈ¾¤È¤«¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥ÈÂ¿¤á¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¿´»ý¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¿¤Ö¤óÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¶Ê¤À¤í¤¦¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¤³¤Î¶Ê¤Ï¿¶ÉÕ¤â¤¢¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë5¿Í¤ÇÀï¤¤¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤âÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
°«²°¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æ°¤¤Ç¸«¤»¤ë¿¶ÉÕ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤Î¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é·è¤Þ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡ÈTITLE MATCH¡É¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÊüÁ÷´ü´ÖÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ë³Ð¤â´Þ¤á¤Æ¶ÊÁ´ÂÎ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ËÌ¡¡¤¿¤À¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Ë¤¹¤´¤¯¥à¥«¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤¢¤ë°ÕÌ£½éÈäÏª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈTITLE MATCH¡É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿¶ÉÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä»ä¤ÏÉÔÉþ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤Æ¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬ËÜºî¤Ï³§¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Þ¤¿¤É¤ó¤Ê¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇºÇ¸å¤Ë¡Öº£¤Îi¡ùRis¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
µ×ÊÝÅÄ¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Äº£¡¢ÀÎ¤Î¶Ê¤òºÆ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤éÁ´Á³Ê·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡ÈTITLE MATCH¡É¤Î¥ê¥Ï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Î»ì¤È¤«¤ò³Ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ëi¡ùRis¤Á¤ã¤ó¤Î¶Ê¤òÄ°¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤ï¡¼¡¢À¼¼ã¤¤¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éÀÎ¤Î¶Ê¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·Ä¾¤·¤¿¤éÆ±¤¸¶Ê¤Ç¤â¿·Á¯Ì£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤¿¤·¤«¤Ë¡¢½é´ü¶Ê¤À¤È10Ç¯°Ê¾åÁ°¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
µ×ÊÝÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡ÖColor¡×¤È¡Ö¤é¤à¤Í¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤ó¤ÆºÆ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢º£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÉ¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¤¢¤Îº¢¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÎÉ¤µ¤â¤è¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¿§¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ÆÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°«²°¡¡»ä¡¢ºÇ¶á¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹ç¾§Éô²Î¤¤¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£ºÇ¶á¡ÈTITLE MATCH¡É¤Î¥ê¥Ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥»¥È¥ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖHERO¡×¤ò²Î¤¦»þ¤Ë¤Ê¤¼¤«¹ç¾§¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡ÖÀäÂÐ°ã¤¦¶Ê¤ò¹ç¾§ÉôÉ÷¤Ë²Î¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤À¤é¤Ê¤¤Í·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡Ö¹ç¾§¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡½¡½±éÁÕ¤â¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤À¤±¡¢¤Î¤è¤¦¤Ê¡©
°«²°¡¡¤Ï¤¤¡£¼Â¸½¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¤¶Ê¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤ò¹ç¾§¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¤â¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡£¹ç¾§¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¿§¤ó¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³ËÌ¡¡»ä¡¢Á´¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤ª¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°«²°¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³ËÌ¡¡¤½¤Î¹ç¾§Éô²Î¤¤¤Î°¥Î¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤Î2¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âi¡ùRis¤Ã¤Æ¥é¥¸¥ª¤Î´ë²è¤Ç·àÃÄi¡ùRis¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¥³¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éi¡ùRis¹ç¾§Éô¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ëi¡ùRis¤ËÉáÄÌ¤Ë¥¢¥«¥Ú¥é¤Î¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»ä¤ÏÀÎ¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÎÀ¼¤À¤±¤Ç¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¡ª¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤Ê¤é¥´¥¹¥Ú¥ëi¡ùRis¤¬1¶Ê¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
»³ËÌ¡¡¤Ï¤¤¡£¤â¤¦¤¹¤°¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦10Ç¯°Ê¾å²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¤â¤·¤âËèÆü¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤âº£¤Ê¤é¥´¥¹¥Ú¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç²Î¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â½¦¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶Ê¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤ÇÈäÏª¤¹¤ëµ¡²ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
